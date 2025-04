Lázár János Facebook-bejegyzése szerint a MÁV megkezdte a rákosrendezői terület megtisztítását, de csak a vasúhoz tartozó hulladékot szállítják el, a maradék szemét felszámolása a Fővárosi Önkormányzatra vár.

Ami a mi dolgunk, azt megtesszük: elvisszük a magunk részét, vagyis a Rákosrendezőn tárolt vasúti szakanyagot. Tegye a Főváros is a dolgát, vigye el a maga részét: a telekkel együtt megvásárolt szemetet!

- írta az építési és közlekedési miniszter.

Kiemelte, hogy Rákosrendező azonos feltételekkel lett a Fővárosi Önkormányzaté, mint az arab befektetőé lett volna. Ez azonban nemcsak a lehetőségekre terjed ki, hanem a kötelezettségekre is. Ebbe beletartozik, hogy a fővárosnak gondoskodnia kell a rákosrendezői szemét elszállításáról.

„Miénk a vasúti rész, övék a többi"

- fogalmazott a tárcavezető, aki jelezte: utasítására a MÁV az elmúlt napokban már meg is kezdte a területen található talpfák és betonaljak rakodását, illetve elszállítását, mert amit az arabok felé vállaltak, azt természetesen Budapest felé is teljesítik. Most a főváros jön! - húzta alá.

A szemételszállításról megszólalt Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is, Facebook-bejegyzésében azt írta: a Közgyűlés már döntött, amint birtokba kerül majd a főváros, a nem beazonosítható eredetű hulladékot a Budapesti Közművek ütemezetten elszállítja.

Karácsony Gergely főpolgármester márciusban arról számolt be, hogy sikeresen lezárultak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Budapesti Közművek (BKM) közötti tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződés jogtechnikai kérdéseiről, utalják az első vételárrészletet, az adásvételi szerződés megy a földhivatalhoz, jönnek a tárgyalások a MÁV-val a használati megosztásról, majd a hulladékelszállítást kezdhetik meg.