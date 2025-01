Karácsony a rakpartról tett bejelentést, tegye el a slusszkulcsot

Már most bejelentette a főpolgármester, hogy az idén is lezárják az autósok elől a pesti alsó rakpartot és átadják a gyalogosoknak, kerékpárosoknak március 15-től. Októberben azonban nemcsak ettől a szokástól, hanem a rakparttól is búcsúznak - ebben a formában.