Budapest több pontján zajlanak párhuzamosan nagyszabású útfelújítások és karbantartások, amelyek miatt jelentős forgalmi korlátozások, dugók és pótlóbuszok nehezítik a közlekedők mindennapjait.

A Margit híd környékén a 4–6-os villamosvonal felújítása okozza a legnagyobb fennakadásokat,

emellett a Flórián téri és Mozaik utcai felüljáró,

valamint a Rákóczi híd felújítása is korlátozásokat von maga után;

van még több kisebb-nagyobb felújítás is, a MÁV például nekiállt a rákosrendezői vágányok rendbetételének, ezért Esztergom, Szob és Vác felől rövidebb útvonalon járnak a vonatok, a pótlóbuszozás miatt sokan válthattak autóra.

A Telex idézi Bodor Ádámot, a BKK vezérigazgató-helyettesét, aki a főváros illetékes bizottságának beszámolva elmondta, hogy

a gépjárműforgalom megegyezik az iskolaidőszakban mért adatokkal, idén június végén valamiért elmaradt az utóbbi években általánossá vált 10 százalékos forgalomcsökkenés.

Hozzátette: „a nagyobb forgalom egy olyan Budapestet talált, ahol már elindultak bizonyos felújítási és karbantartási munkák”. Az autós közlekedés mellett a közösségi közlekedést is érinti a nagyobb forgalom: 5-25 perces késéseket azonosítottak több vonalon is, javító intézkedéseikkel ezekre is próbálnak reagálni.

A politikai viták sem maradnak el: a Fidesz a lezárt pesti alsó rakpart és a Lánchíd teljes megnyitását szorgalmazza, amit a főváros és a BKK elutasított, mondván, hogy ez nem javítaná érdemben a forgalmi helyzetet, sőt a környező utcák túlterheltsége miatt akár még rontana is a helyzeten.

A Budapest Közút és a BKK bízik abban, hogy a közelgő hónapokban a forgalom visszaesik, és a nyári felújítások fokozatosan befejeződnek. Az aktuális lezárásokról és forgalmi változásokról a BKK Info oldalán lehet naprakész információkat találni.