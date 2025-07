„Hahó, Harcosok! Még tegnap este megérkeztem Marosvásárhelyről, a szombat már Budapesten indul. Melóval” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja zárt csoport tagjainak szombat délelőtt a Facebookon. Beszámolt az új otthonteremtési hitelprogramról, és a Tisza Pártban történt lemondásról is – szemlézte az írást az Index.

A 3 százalékos fix kamatozású otthonteremtési hitelprogrammal kapcsolatban a kormányfő azt írta, „legutóbb hasonló 2000-ben, az első kormányzásuk alatt volt Magyarországon, aztán a szocik eltörölték, és devizahitelbe kergették az országot."

A miniszterelnök arról is értekezett, hogy Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője pénteken bejelentette, hogy lemond mandátumáról.

„A Tisza már nemcsak apad, hanem bomlik is. A fővárosi frakcióvezető lelépett. Egy nő. Varga Judit nyilatkozata után egy nappal. Nincsenek véletlenek. Ami sok, az sok, és az igazság mindig kiderül. Vajon ki lesz a következő?"

Lemondott közgyűlési mandátumáról Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője – közölte pénteken a Tisza Budapest az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a képviselőcsoport vezetője július 15-ével családi okok miatt válik meg tisztségétől.

A miniszterelnök egyébként az elmúlt hetekben többször is üzent, például a Budapest Pride kapcsán, arról is írt, hogy Montenegrót kellene felvenni az Európai Unióba, nem Ukrajnát, pénteken pedig Varga Judit nyilatkozatával is foglalkozott.