Orbán Viktor nem hallgat rádiót az autóban, csak akkor, ha egyedül vezet. A miniszterelnök szerint a Dankó rádiót azért érdemes hallgatni, mert nem csak nóta van, hanem „ott van a magyar zene” – ez derült ki egy rövid videóból, amely a kormányfő oldalán jelent meg.
A miniszterelnök hozzátette, hogy idegesítik azok a gépzenék, amik „elszaporodtak” a világban.
