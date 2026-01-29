Orbán Viktor nem hallgat rádiót az autóban, csak akkor, ha egyedül vezet. A miniszterelnök szerint a Dankó rádiót azért érdemes hallgatni, mert nem csak nóta van, hanem „ott van a magyar zene” – ez derült ki egy rövid videóból, amely a kormányfő oldalán jelent meg.

A miniszterelnök hozzátette, hogy idegesítik azok a gépzenék, amik „elszaporodtak” a világban.

Lázár János a Digitális Polgári Körök kaposvári gyűlésén megkövette a cigány magyar honfitársait, igyekezett helyre tenni a korábban tett botrányos kijelentését, miszerint „ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák. Akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”