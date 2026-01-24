Lázár János a Kaposváron tartott beszédében visszacsatolt arra a két nappal ezelőtti, nagy vihart kavart kijelentésére, amelyben úgy fogalmazott, hogy a magyar választópolgárok nem akarják az Intercity vécéjét takarítani, ilyenkor pedig jól jönnek az ország belső tartalékai, mint amilyennek a cigányságot is tartja.

A miniszter most arról beszélt, hogy ő világosan szokott beszélni, ebből pedig „időnként viharok támadnak”. Majd utána - az Index tudósítása szerint - azzal folytatta, hogy visszakanyarodik ehhez a kijelentéséhez, hogy helyre tegye azt. Úgy fogalmazott, „Nekünk, fideszeseknek, az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban, és nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk”.

Hozzátette, amikor arról beszél, hogy minden magyarnak munkát teremtenek, akkor minden cigány és minden nem cigány emberre is gondol. Hangsúlyozta, kötelességük mindenféle munkát és a munkást megbecsülni. „A mi tiszteletünk és megbecsülésünk kijár az egyetemi munkáért és kijár a fizikai munkáért. Tisztelet a melósoknak és tisztelet a takarító munkásoknak is”.

„Amit mondtam, volt, akit megbántott, ezért szeretnék elnézést kérni. Szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat. Bocsánat érte, valóban sajnálom” – tette hozzá Lázár János.