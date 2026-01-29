Mint azt a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a kormány a januári gázszámlák 30 százalékát átvállalja, vagyis ennyivel kevesebbet kell a családoknak a januári fűtésszámlájuk után fizetni.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most a konkrét számokat is közölte Facebook-posztjában. Mint fogalmazott, az átvállalt rezsiköltségek összköltsége 50 milliárd forintot jelent. Ennek az egyik felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, a másik felét pedig a költségvetés tartalékaiból finanszírozza a kormány.