Mint azt a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a kormány a januári gázszámlák 30 százalékát átvállalja, vagyis ennyivel kevesebbet kell a családoknak a januári fűtésszámlájuk után fizetni.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most a konkrét számokat is közölte Facebook-posztjában. Mint fogalmazott, az átvállalt rezsiköltségek összköltsége 50 milliárd forintot jelent. Ennek az egyik felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, a másik felét pedig a költségvetés tartalékaiból finanszírozza a kormány.
Kapcsolódó
Nagy Márton véget vetne az összeszerelőüzem politikájánakEgyszerű gyártás helyett a mérnöki és fejlesztési tevékenységekre építené a magyar ipar jövőjét a nemzetgazdasági miniszter. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!