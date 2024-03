Az Allianz kutatásából egyértelmű különbségek rajzolódnak ki a férfiak és a nők hozzáállásáról: míg a nők számára az életben a pénzügyi biztonság a harmadik legfontosabb dolog az egészség és a hosszú élet után, a férfiaknál a pénz előbbre való, mint az egészség.

Az eredményekből ugyanakkor a megtakarítási célokra is fény derül: a nők számára az általános tartalék képzése, az utazás és a lakásvásárlás/-felújítás a három legnagyobb prioritást élvező, legfontosabb cél, amelyre gyűjtenek. A válaszokból egyértelműen látszik, hogy míg az utazásra, pihenésre rövid ideig (1-2 év) tesznek félre a magyar válaszadók, a vésztartalék felhalmozására és lakásvásárlásra már hosszabb távú megtakarítási megoldásokban gondolkodnak (10-15 év), és leghosszabb ideig (15-20 év) a nyugdíjra gyűjtenek.

A hosszabb távú megtakarításokhoz nagy fokú tudatosság kell, amihez magabiztos pénzügyi ismeretekre is szükség van. Az Allianz egy másik vizsgálatából kiderült, hogy annak ellenére, hogy a legismertebb öngondoskodási konstrukciókat – az élet-, baleset- és egészségbiztosításokat – a nők 5-10 százalékkal nagyobb arányban jobban ismerik a férfiaknál, és több nőnek is van például lakásbiztosítása (73,6 százalék vs. 62,5 százalék), a válaszadók mégis kevésbé vallják magukat magabiztosnak a pénzügyi döntéseik terén (15,1 százalék vs. 24,2 százalék), mint férfitársaik. A felmérésből az is kiderült, hogy a nőkre sokkal inkább jellemző a kockázatkerülés, ami által átgondoltabb pénzügyi döntéseket hozhatnak és hosszabb távon is fegyelmezettebbek lehetnek – áll az Allianz közleményében.

Erősödő gazdasági jelenlét Magyarországon

Az KSH adatai szerint Magyarországon a nők várható élettartama 6 és fél évvel több, mint a férfiaké, ha viszont a foglalkoztatási rátát nézzük, azt a férfiak vezetik 7,3 százalékponttal.

A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete között 15,3 százalékos rés tátong,

arról nem is beszélve, hogy a gyermekvállalás idején a nők karrierlehetőségei még ma is jelentősen korlátozódhatnak.

Ennek ellenére a nők gazdasági jelenléte egyre erősebb. Az Opten adatai szerint, bár a hazai vállalkozások többségében még a férfi tulajdonosok és ügyvezetők dominálnak, folyamatosan emelkedik a női vállalkozók aránya, és egyre több a női menedzsmenttel működő sikeres cég is. Az egy évvel ezelőtti adatok szerint mintegy 260 ezer női cégtulajdonos van Magyarországon, a cégjegyzésre jogosult női vezetők száma pedig 167 ezerre nőtt, továbbá 83 ezer társas vállalkozás áll tisztán női cégvezetőkből.

Az amerikai nők magabiztosak és egyre sikeresebbek is

Az Allianz 2023-ban az Egyesült Államokban végzett Women Money Power Study kutatásából az látszik, hogy a tengerentúli nők még nagyobb pénzügyi felelősséget vállalnak. A felmérésben résztvevők 43 százaléka vallotta azt, hogy ő a fő kenyérkereső a háztartásában. Munkahelyi pozíciójuk erősödésével párhuzamosan a nők a pénzügyeik kezelésében is egyre határozottabbak és sikeresebbek. Ezt alátámasztja, hogy a megkérdezett nők közel fele (49 százalék) a fő döntéshozó a háztartása pénzügyeiben, ami 8 százalékos növekedés a 2021-es eredményhez képest.

Míg az itthoni példán láttuk, hogy a nők kevésbé érzik magabiztosnak magukat pénzügyi téren, mint a férfiak, az Egyesült Államokban évről évre többen állítják, hogy jobban értenek a pénzügyekhez, mint a párjuk (51 százalék). Mintegy egyharmaduk (34%) pedig azt mondta, hogy anyagilag független házas- vagy élettársától, ami leginkább a fiatalabb nőkre jellemző. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a nők kevésbé érzik magukat biztonságban pénzügyileg, mint korábban: mindössze 64 százalékuk nyilatkozott pozitívan erről a korábbi 72 százalékhoz képest. Ráadásul a válaszadók mintegy fele (48 százalék) amiatt is aggódik, hogy miből fogja fenntartani magát nyugdíjas korában. A kutatásban résztvevő nők pénzügyi tudatosságát azonban jól mutatja, hogy egyre többen (33 százalék) fordulnak pénzügyi szakemberhez tanácsért.