Az eladással az utolsó nagy értékű ingatlanától is megvált a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a vételárat azonban üzleti titokra hivatkozva nem árulták el.

A 6828 négyzetméteres telken elhelyezkedő Villányi úti pártházat többkörös pályázaton értékesítette az MSZP-hez köthető tulajdonos, a Szociális Demokráciáért Alapítvány.

A vevő a Concorde Csoport tagja, az a Recorde Alapkezelő Zrt. által kezelt, az erre a projektre létrejövő Recorde Forestay Residence (RFR) Ingatlanalap, amely nemzetközi diákszállót és irodákat alakít ki az épületben

- értesült az rtl.hu.

A földhivatali papírok szerint az ingatlant a tranzakciót megelőzően jelentős összegű jelzálog terhelte:

2020-ban 400 millió forintot,

2022-ben 250 millió forintot,

2023-ban pedig 200 millió forintot jegyeztetett be a Leisztinger Tamáshoz köthető Kreditor Zrt.

Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója az rtl.hu megkeresésére azt közölte, hogy szakmai befektetőként vásárolták meg az épületet, amelyben

funkcióváltás után 144 férőhelyes és 72 szobás diákszállót, valamint irodákat alakítanak ki.

A fejlesztő tájékoztatása szerint már a birtokbavétel napján hozzáláttak a munkához, emiatt az átalakítással szeptemberben végeznek is.

A kollégium a Móricz Student Living nevet kapja majd, üzemeltetője pedig a Forestay Group lesz, amely több egyetemmel is tárgyal a szobák hasznosításáról, de közvetlen kapcsolatban is áll külföldi diákokkal. A látványterveket várhatóan a jövő héten mutatják be.

Tóth Bertalan kuratóriumi elnök az rtl.hu megkeresésére azt írta, hogy

a tulajdonosi jogokkal rendelkező alapítvány több hónapig tartó, meghívásos versenyeztetési eljárás során adta el a Villányi út 11-13. szám alatti ingatlant.

Tájékoztatása szerint az eljárás első fordulójában 11 érdeklődő jelezte szándékát az ingatlan megvásárlására, közülük hatan adtak írásos ajánlatot is. Ezután a két legmagasabb ajánlatot tevő pályázóval folytatták a tárgyalásokat. A második körben végül minden szempontot mérlegelve a legmagasabb összegű és legelőnyösebb feltételeket ajánló pályázót választották ki.

A Villányi úti épületnek csak kisebb részében működött az MSZP központja, de itt volt az elnökség székhelye, és itt tartották a választmányi üléseket is. Az ingatlan nagyobb részét eddig az Edutus Egyetem és az Adventum Iskola használta bérlőként.

A párt egyelőre nem árulta el, hogy mit tervez a bevétellel, valamint hogy hol folyik majd a központi vezetés munkája.