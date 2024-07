2024. júniusában a felnőtt népesség 30 százaléka volt a kormánypártok, 23 százaléka pedig a TISZA Párt támogatója – írja legfrissebb kutatása alapján az IDEA Intézet.

Egy országgyűlési választáson négypárti parlament jött volna létre a múlt hónapban, A Fidesz-KDNP és a TISZA mellett csak DK és a Mi Hazánk támogatottsága érte volna el a

parlamentbe jutáshoz minimálisan szükséges, 5 százalékos küszöböt.

Arra jutottak, hogy a kegyelmi botrány, Magyar Péter feltűnése, majd TISZA párt megjelenése,

illetve az európai parlamenti választás kampánya és végeredménye nagyon sok szavazó gondolkodását befolyásolta az idei év első felében. Az EP-választás eredményei végérvényesen igazolták, hogy

a hazai belpolitikai erőviszonyok jelentősen megváltoztak Magyarországon.

Az IDEA Intézet 2024. június 19. és június 27. között készített reprezentatív közvélemény-kutatását. Ebből az is kiderül, hogy Fidesz-KDNP az év eleje óta stabilizálta helyzetét, a párt támogatottságának lassú, de folyamatos csökkenése megállt, sőt, az elmúlt időszakban már valamelyest növekedett is.

Júniusban a Fidesz-KDNP szavazóinak aránya 30 százalékot ért el a teljes népességben, ez a

biztos szavazók között 41 százalékos szavazati arányt jelentett volna egy parlamenti választáson.

A TISZA egyértelműen a második legerősebb politikai erővé vált: a párt támogatottsága június végén 23 százalékot ért el a teljes népesség körében és 32 százalékot a biztos szavazók

között.

A parlament küszöböt átlépők közül Gyurcsány Ferenc pártjának támogatottsága a teljes népességben 7, a biztos szavazók körében 8 százalék, míg a Mi Hazánk népszerűsége nagyjából hasonló volt júniusban, csak egy kicsivel volt alacsonyabb (5, illetve 6 százalék).

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a rendszerváltás óta eltelt évtizedekben még soha se fordult elő, hogy jelenleg négy olyan párt is van a magyar parlamentben, amelyek támogatottsága a teljes népességen belül az 1 százalékos szintet sem éri el. A Jobbik és az MSZP legalább a biztos szavazók között képes erre, a Párbeszéd és az LMP támogatottsága azonban a biztos szavazók körében is 1 százalék alatt maradt 2024 júniusában.