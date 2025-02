A hulladékszállítás rendszerének egységesítésével az ország sok településén nehezebbé vált a szemétszállítási díj szüneteltetése, amelyre akkor lehet szükség, ha egy ingatlanban ideiglenesen nem lakik senki.

Ezt korábban mindenhol a helyi hulladékszállító cégtől kellett kérni, a feladat és a szabályozás azonban a koncessziós rendszer életbe lépésével a MOHU-hoz került át.

A MOHU a feladatok átvétele után olyan rendszert vezetett be, amely szerint a szemétszállítás szüneteltetését kérő ingatlanok tulajdonosainak utólag nullás víz- vagy villanyszámlával kellett igazolniuk, hogy tényleg nem használták a házat vagy lakást.

A nullás fogyasztást igazoló számlák teljesítése a lehetetlen kategóriájába esik, ugyanis hiába áll üresen a ház, időközönként el kell menni feltakarítani, karbantartani az épületet. Ezekhez a tevékenységekhez pedig használnak áramot és vizet is, ezáltal az érintett nullás számlát sem tud bemutatni. Így továbbra is fizetnie kell a szemét elszállításáért, miközben nincs is szemét, amit elszállítanak.

Az életszerűtlen helyzet miatt az Index megkereste a MOHU-t, amely azt válaszolta:

Szüneteltetés lehetséges minden ügyfelünk számára egységesen, ha a fogyasztó közüzemi számlával utólagosan igazolja, hogy az adott ingatlan már nincs használatban. A korábbi gyakorlatot követve a nullás víz- vagy áramszámla utólagos bemutatása elfogadott igazolási formának minősült, ettől egyedi elbírálás során lehetett csak eltérni.

Kiderült az is, hogy

2025. március 1-től új általános szerződési feltételeket vezet be a MOHU, amellyel hivatalosan is könnyebb lesz szüneteltetni a szemétszállítási díj felszámolását.