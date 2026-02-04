Szerdán túlnyomóan borult idő várható országszerte időszakos esővel, de az Északi-középhegységben kezdetben még előfordulhat néhol ónos eső, fagyott eső.

Szaharai por is érkezik Magyarország fölé, ami kimosódva a csapadékkal sáros esőt okozhat.

Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul. Késő este 1, 7 fok valószínű - közölte a HungaroMet.

Csütörtökön még több tájegységünkön kialakulhat eső, zápor, ugyanakkor napközben többfelé szakadozhat fel a felhőzet, és süthet ki rövidebb-hosszabb időszakokra a nap. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti, majd a délies szél, viszont estére mindenhol mérséklődik, illetve legyengül a légmozgás. Reggel -1 és +5, kora délután pedig 4 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz a legmelegebb.

Pénteken naposabb és felhősebb tájak és időszakok váltakoznak majd. Az ország nagy részén csapadék nem várható, de kezdetben északkeleten, majd délután, este nyugaton, délnyugaton kisebb eső, zápor kialakulhat. Helyenként élénk lesz a déli, délkeleti szél. Hajnalra, reggelre többfelé képződhet pára, köd. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 14 fok között alakul, az Északi-középhegységben maradhat hidegebb az idő.

Szombatra virradóan az északkeleti tájakat leszámítva sokfelé ébredhetünk esős időre. Napközben kelet felé tolódik a csapadékmező, és a Dunántúlon eláll az eső, néhol kisüthet a nap. A Dunántúl keleti felén és a középső tájakon élénk lehet az északnyugati szél, néhol erős lökések kísérhetik. Folytatódik az enyhe idő, hajnalban néhol északon, északkeleten lehet gyenge fagy, délután 6-12 fok ígérkezik - olvasható az Időkép előrejelzésében.