Csak az Economx-interjújából derül ki

Rekordok éve - így fogalmazott a 2024-es esztendőről. Ez azt jelenti, hogy tavaly sikerült átlépni az ezermilliárd forintos lélektani árbevétel határt?

Az ezermilliárd forintos árbevételt már 2023-ban is megközelítettük, akkor 980 milliárddal zártunk. De a kérdésre válaszolva, igen, sikerült, sőt, jelentősen meghaladtuk azt:

2024-ben 1238,8 milliárd forint lett a Szerencsejáték Zrt. árbevétele. Ez 26 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest, ami egy rendkívüli teljesítmény.

Minden évben három üzleti tervet készítünk. Egy pesszimista, egy optimista, és egy realista szcenáriót is fölvázolunk. A tulajdonosunk az optimista verziót fogadta el üzleti tervnek 2024-re, mi pedig ezt a forgatókönyvet is meghaladtuk nyolc százalékkal.

Mitől lett sikeres 2024?

A kedvező iparági környezet, rengeteg munka és némi szerencse. Ami az elsőt illeti, már 2023-ban is elmondhattuk, hogy megtisztult a hazai online sportfogadáspiac a magyar játékszervezői engedéllyel nem rendelkező, ilyenformán illegális szereplőktől. Ugyanakkor a fejlődéshez fontos versenykörnyezet megmaradt, és a 2023-as online sportfogadási oldalunk megújításának ereje 2024-ben is kitartott. Ezt a lendületet segítette a tavaly nyári labdarúgó-Európa-bajnokság, ami milliárdokban mérhető pluszt jelentett. Nagyon-nagyon szeretnek focira fogadni a magyar játékosok. Persze, önmagában ez nem elég, a játékélményhez szükség volt a kínálatunk bővítésére, újítások bevezetésére, mint például az oddspiramis, vagy a korai kifizetés rendszere. A számsorsjátékok esetében 2024-ben kifejezetten szerencsés volt a csillagállás. A lottótörténelemben eddig még nem volt olyan év, amikor két rekord jackpot-halmozódást tapasztalhattunk volna az Ötöslottón: a több mint 6,6 milliárd forintos jackpot a játék történetének legnagyobb nyereménye. Itt szeretném megjegyezni, hogy 2024. január elseje óta nem terheli személyi jövedelemadó a lottónyereményeket és ennek köszönhetően gyorsabban emelkedett a nyereményösszeg. Az Ötöslottó mellett rekord nyeremény volt tavaly a Kenón és a Skandináv lottón is. Rendkívül népszerű a Puttó, és szépen teljesít a tavaly márciusban bevezetett új játékunk, a Napi Mázli is. A kaparós sorsjegyek világa a nemzeti lottótársaság úgynevezett harmadik lába. Itt nem volt kétszámjegyű a növekedés, de szép eredményt produkáltunk, amelyhez szükség volt a kínálat folyamatos megújítására is.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az adózott eredményt a tulajdonos májusban hagyja jóvá, ugyanakkor a tiszta játékbevételünk már ismert, ez 305,5 milliárd forint lett, ami szintén kétszámjegyű növekedést jelent. A belső arányokból látszik, a tevékenységünk kétharmadát most már a sportfogadás adja. A TippmixPro és a Tippmix együttesen 65 százalékos részarányt foglal el, ami 2023-ban még 59 százalék volt. A számsorsjátékok részaránya 21-ről 19-re, míg a sorsjegyeké 20-ról 16 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan tavaly a sportfogadás forgalma 38 százalékkal, a számsorsjátékoké 17, míg a sorsjegyeké 5 százalékkal nőtt.

Mit várnak 2025-től?

Ha a tavalyi évet gyorsító sávnak hívtuk, akkor az ideit fenntartható fejlődésként jellemezhetjük. Nem számíthatunk a sportfogadások területén brutális, kétszámjegyű növekedésre. A mennyiségi helyett a minőségi növekedésre helyezzük a hangsúlyt, a szolgáltatások bővítését, megújítását tervezzük. Viszont akármilyen szerencsés év is volt 2024, mi idén lapot húzunk a tizenkilencre, és nemhogy árbevétel-csökkenéssel nem számolunk, de úgy tervezzük, hogy 2025-ben képesek leszünk minimum megismételni a tavalyi eredményt. Nemcsak nominális értékben, hanem legalább az infláció mértékével növelni kívánjuk az árbevételünket. Ez persze egy rendkívüli kihívás egy olyan évben, amikor nem lesznek látványos és népszerű sportesemények.

Népszerű a szerencsejáték a fiatalabbak körében is?

A sportfogadások piacán elengedhetetlen a folyamatos innováció, a nemzetközi példák vizsgálata. Nagy a kihívás, de képesek vagyunk ennek megfelelni, és azt érzékeljük, hogy ezekkel az újításokkal az újabb, fiatalabb generációk jobban bekapcsolódnak a játékba. A gyorsaság, az eredmény gyors megismerése egy új, generációs igény, amihez a sportfogadás áll a legközelebb. Olyan világszínvonalú beszállítóval dolgozunk az online sportfogadásban, amelyik képes biztosítani rövid határidővel az összes újdonságot. Ugyanakkor van egy földi hálózatunk is, amire alapozva nemcsak a Tippmix, hanem a számsorsjátékok és a kaparós sorsjegyek esetében is előre tudunk lépni. Ez jelenti – többek között - a játéktér megújítását is, közösségi terekre van szükség, ezért nyitottuk meg a fővárosi MOM Park üzletházban az új igényekre alapozott ún. zászlóhajó lottózónkat. A földi hálózat esetében egyébként egy háromosztatú rendszerről beszélünk. A legfontosabb elem a saját hálózatunk, vagyis a saját lottózóink, ahol a legnagyobb kínálatot találhatják, és nagyon felkészült munkatársakkal dolgozunk együtt. Idetartozik a karitatív értékesítési hálózatunk, ahol megváltozott munkaképességű kollégákkal dolgozunk együtt. A másik ág a nagy partnerekkel, a Magyar Postával, a Mol-lal, a Lapker-rel kialakított együttműködés Ebben további nagyon komoly növekedési potenciált látunk. Harmadrészt pedig vannak a partner lottózók az országban, akik a vállalkozói tevékenységüket kibővítették szerencsejátékkal is.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Így néz ki a Szerencsejáték Zrt. hálózata számokban: A teljes hálózat: 6988 darab értékesítőhely, ebből: saját lottózó: 275,

stratégiai nagypartner: 1904,

vállalkozó partner: 4185,

egyéb kispartner (sorsjegy): 513

karitatív lottóárusok helyszínenként: 111.

Mivel az új generáció gyorsabb és más típusú játékélményre vágyik, a tavalyi év végén újabb sikeres lépést tettünk a digitalizált online sorsjegyek világában is, már kifejezetten erre a felületre készített termékekkel. Én úgy érzem, van még kurázsi bennünk, és bár nehezen indult a januárunk, de már a múlt héten is újabb rekordok dőltek meg.

Sőt, januárban arról cikkezett a sajtó, hogy nem jelentkezett senki egy 300 millió forintos nyereményért.

Nem gyakori az ilyen eset, az kétségtelen. Viszont nem ez a 300 millió forint volt a legnagyobb nyeremény, amiért nem jelentkeztek.

Bennmaradt az Ötöslottó 2017-es 1,7 milliárd forintos jackpotja is.

Gondolom, ilyenkor jönnek az összeesküvés-elméletek.

Pedig mi mindent elkövetünk, hogy legyen nyertesünk! Több alkalommal is átvette a teljes magyar sajtó a felhívásunkat, hogy hamarosan lejár az idő, és várjuk, hogy megjelenjen a szerencsés nyertes. Egyébként korábban volt olyan eset, amikor a felhívásainknak köszönhetően a játékos rájött, hogy a hónapok óta nem használt kabátja zsebében lehet a szelvénye, így, ha kicsit késve is, de még időben átvehette a nyereményét. Viszont, ha a felhívásunk ellenére sem jelentkezik a nyertes, akkor a 90 napos határidő után elveszíti a nyereményre való jogosultságát, az összeg pedig egy nyereményalapba kerül, és azt visszaforgatjuk a játékba, vagyis a játékosokhoz kerül. Hangsúlyozom azonban, hogy ez nagyon ritka. Az a tapasztalatunk, hogy akkora az izgalom egy ilyen hatalmas összeg esetén, hogy az első két hétben már jelentkeznek is nyereményért.

Játszunk el a gondolattal, nálam van a hatmilliárdos szelvény. Hogyan őrizhetem meg a titkomat?

Ahogyan eddig mindenki más megőrizte. Miután megbizonyosodtunk, hogy valóban Ön a nyertes, elindul egy szigorúan ellenőrzött belső folyamat, amely során minden lépést a játékos anonimitásának fenntartása határoz meg, és az, hogy a nyertes minél hamarabb a nyereményéhez jusson. Ugyanis a mi feladatunk az, hogy megőrizzük a névtelenséget és biztosítsuk a nyeremény gyors átvételét. Természetesen itt banki átutalásról lehet csak szó, és a magyar bankrendszer képes is fogadni egy ekkora összeget. Az pedig a magyar bankrendszert is dicséri, hogy a lottónyertesekkel kapcsolatos banktitok sem szivárgott ki eddig soha a sajtóba. A pénzintézetek szakemberei pedig segítenek egy ilyen, a hétköznapi mértéket jóval meghaladó összeg befektetésében, felhasználásában. Egyébként, ha már felhozta az összeesküvés-elméletet, itt van egy nagyon fontos ellentmondás.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Amennyiben?

Üzleti szempontból nekünk is az lenne az érdekünk, hogy a nemzetközi példáknak megfelelően, bemutathassuk a lottónyerteseket a nyilvánosságnak. Azonban felelős játékszervezőként mi épp az anonimitás biztosításával védjük a nyerteseinket, és az ő döntésük az, hogy a nyilvánosság elé állnak vagy sem. Jellemzően nem teszik.

Térjünk vissza a tervekre. Miért nincs a tőzsdén a Szerencsejáték Zrt.?

Tőzsdei jelenléten nem gondolkodunk, de abban igen, hogy elérjük a tőzsdeképesség szintjét. A tőzsde a piacra lépés egyik eszköze, ami egy állami vállalat esetében sem elhanyagolható, de ez a tulajdonos döntése. A menedzsment felelőssége viszont az, hogy egy olyan céget építsen, és egy olyan belső működési struktúrát alakítson ki, amely megteremti a tőzsdeképességet, ha a tulajdonos mégis emellett döntene. Tehát ez most nem aktuális kérdés. A felelős játékszervezés viszont igen, ami látszatra ráadásul ellent is mond a tőzsdeképességnek, hiszen az utóbbi esetében elvárás a lehető legnagyobb eredmény felmutatása a lehető legrövidebb idő alatt. Mi viszont egy hosszú távra berendezkedő állami vállalat vagyunk, és csak felelősségteljesen fejlődhetünk. Erre vonatkozik a belső kódexünk, ami amellett, hogy a jogszabályi előírások szerint a 18 év alattiak számára zéró toleranciát határoz meg, különböző programokkal védi a szenvedélybetegségekkel élőket, ha kell, önmaguktól is. Olyan rendszereket működtetünk, amelyek képesek, vagy képesek lesznek detektálni a túlzott mértékű játékot. Minden szigorú szabálynak megfelelünk, szenvedélybetegségeket okozó játékunk nincs, és a célunk, hogy a közvélemény ennek tudatában akarjon velünk játszani. A felelős játékszervezés és -fejlesztés már önmagában egy komoly önkorlátozás és ez mindig hatással lesz természetesen az árbevételünkre.

Ha már szóba került, milyen elvárásokat támaszt az állam, mint tulajdonos a Szerencsejáték Zrt. működésével, eredményével kapcsolatban? Hiszen ez egy közismert márka, és a bevétele is folyamatosan bővül.

Természetesen a tulajdonos fogadja el az üzleti tervünket. Van árbevétel és ehhez kapcsolódó tiszta játékbevétel elvárása, és az is tény, hogy nyereség is képződik a tevékenységünk révén. Emellett az árbevételünkhöz kapcsolódnak speciális játékadók is. Az úgynevezett közösségi hozzájárulásunk nagyon komoly összeg, így mindenképpen tulajdonosi elvárás, hogy hozzuk az üzleti eredményeket. Nagyon komoly elvárás még, hogy tartósan jó munkahelyet biztosítsunk a kollégáinknak. Mi nem egy évre építünk céget. A ma döntéseivel az elkövetkezendő 10-20-30 év sikereit kell megalapoznunk. Ez jelenleg azt jelenti, hogy a kiszolgáló rendszereink biztonságosak és megbízhatóak legyenek, hiszen emberek adataival és emberek pénzével dolgozunk.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A Szerencsejáték Zrt. szponzorációs tevékenysége látványos. Ez idén hogyan változik majd?

A szponzorációs tevékenységünk elsősorban a sport és másodsorban a kultúra támogatásáról szól. Kiváló kapcsolatot ápolunk az MLSZ-szel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Magyar Paralimpiai Bizottsággal. Hisszük, hogy a velük való együttműködés bizalmat épít, így a játékosainkkal közösen lehetünk büszkék az általunk támogatott szervezetek sportsikereire, és mondhatjuk magunkról, hogy a Szerencsejáték Zrt. a magyar sport kiemelt támogatója. A támogatáspolitikai tevékenységünk látszik, és minden egyes átláthatósági, törvényi kötelezettségünknek eleget teszünk, megfontoltan, és jóhiszeműen végezzük a szponzorációs tevékenységünket, a vállalat érdekeit is figyelembe véve.

Ki kell azonban emelnem a társadalmi felelősségvállalásunk egy fontos elemét, amire szintén büszkén azt mondhatom, hogy a vállalatunk DNS-ében van, ez a megváltozott munkaképességűek kiemelt foglalkoztatása. A Szerencsejáték Zrt. munkatársainak 10 százaléka, illetve az értékesítő területünk körülbelül 20 százaléka megváltozott munkaképességű munkavállalókból áll, hozzáteszem, hogy a nagyvállalati átlag ma Magyarországon 1 százalék körüli. Van olyan termékünk, a Nagykarácsony sorsjegy, amelynek a bevételéből befogadó játszóterek építéséhez járulunk hozzá. Már harminchárom ilyen speciális játszóteret építettünk az országban. És bár a kollégáim lelkemre kötötték, hogy most még ne mondjak el részleteket, annyit elárulhatok, érdemes figyelni a bejelentéseiket, mert idén egy újabb hosszú távú programot indítunk el, amely szintén jó célt szolgál majd.

Vezérigazgatóként milyen távlati célokat tud meghatározni?

Azt szeretném, hogy úgy emlékezzenek rám, mint aki olyan döntéseket hozott, amelyek megalapozták a következő 30 év sikerét. Úgy gondolom, az elmúlt két és fél évünk ebbe az irányba mutat, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is kétszámjegyű árbevétel-bővülést realizáltunk. Sokat tettünk a felelős, adatalapú és biztonságos játékszervezésért. A következő éveket az újításra való hajlandóságunk határozza meg, Aztán pedig – tulajdonosi döntéstől függően - jöhet a tőzsde és/vagy a külföldi terjeszkedés. Ha álomportfóliót rakunk össze, akkor ezt érdemes csinálni.