A Szerencsejáték Zrt. tavaly 978 milliárd forint árbevételt és 39,6 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami 19 százalékos összárbevétel-növekedést jelent, és sejteni lehetett, hogy az idei növekedési ütem ennél is magasabb lesz, de azt csak december végén árulta el Mager Andrea vezérigazgató, hogy sikerül átlépni az ezermilliárdos álomhatárt. Az interjúnkban beszéltünk még arról, hogy milyen lesz a jövő szerencsejátéka, mit hoz a digitalizáció, vannak-e kockázatai, illetve rákérdeztünk arra is, hogy babonás-e a Szerencsejáték Zrt. első embere.

Az e-sorsjegyek megjelenésével korszakhatárhoz érkezett a szerencsejáték. Milyen lesz a játék öt év múlva?

Folyamatosan figyeljük a trendeket, és próbáljuk elképzelni, hogy a jövő játékosa mit szeretne. Minket is meglepett, de a Covid hozta gyorsuló digitalizáció ellenére, a járvány lecsengésével a játékosaink visszatértek a földi hálózatunkba, így az árbevételünk meghatározó része még mindig a lottózóinkban, partnereinknél termelődik meg. Meglátásunk szerint a lottózók egyfajta közösségi terekként funkcionálnak, ezért a 21. századi igényeknek megfelelően a formájukat meg kell változtatni, befogadóbbakká, és egyben ingergazdagabbakká is kell válniuk. Egyszerűbben fogalmazva, a lottózó, mint egyfajta „hivatal” megszűnik, és helyette élményboltok jönnek létre. Az erről való gondolkodás eredménye a „jövő lottózója” koncepció, melynek első zászlóshajó üzletét nyáron nyitottuk meg a MOM Parkban. A hálózatfejlesztés során tehát a játékélményre helyezzük a hangsúlyt. A másik - számunkra is releváns - trend a digitalizáció.

Mit várhatunk a 21. századi szerencsejátéktól?

Az említett e-sorsjegyeket illetően például még viszonylag alacsony bázisról beszélünk, de fontos figyelni a dinamikára is, hiszen az elmúlt három évben a digitalizált termékek részaránya a sorsjegy portfólión belül három százalékról hat százalékra növekedett. A digitális térbe való nyitás pedig új generációkat is bevonzhat.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ez a fajta élménynyújtás nem jelenthet kockázatot a játékosok számára?

Nincs olyan termékfejlesztésünk, ami ne menne át a magyar szabályozó hatóság szigorú szűrőrendszerén, ezt határozottan kijelenthetem. Sem szándék, sem esély nincs arra, hogy olyan termék kerüljön a piacra, ami tömeges addikciót válthatna ki. A szerencsejátékok minősítése egységes világszerte. Ezt úgy képzeljék el, mint egy közlekedési lámpát, a piros a függőség kialakulása szempontjából legkockázatosabb. A Szerencsejáték Zrt.-nek viszont nincs piros minősítésű terméke, csak zöld és sárga. Mi itt azonban nem álltunk meg, óvó- és védőeszközöket építünk be a termékeinkbe, amelyek folyamatosan figyelmeztetik a játékost arra, hogy a játék maradjon játék, és ne váljon káros szenvedéllyé. A vállalati víziónk is az, hogy felelős játékszervezőként szeretnénk első számú választás lenni, és a legjobb játékélményt kínálni a játékosainknak. Egy rendkívül ismert márka vagyunk, és ez kötelezettséget ró ránk, amit állami vállalatként készek vagyunk felvállalni.

Tavaly azt nyilatkozta, hogy közel az ezermilliárd forintos éves árbevételi határ. Sikerült idén ezt elérni?

December közepét írunk, korai lenne még a 2024-es bevételéről pontos számokat megadni, ezért jelenleg csak előrejelzéssel szolgálhatok. Az biztos, hogy meg fogjuk haladni a tavalyi 978 milliárd forintos árbevételt, és az is, hogy idén át fogjuk lépni az ezermilliárdos álomhatárt.

Mit tudhatunk már az idei év teljesítményéről?

A 2024-es év több szempontból is a rekordok évének ígérkezik. Idén év elejétől a lottójátékok nyereménye után nem kell személyi jövedelemadót fizetni, ennek hatására az egyes nyerőosztályokban növelni tudtuk a nyeremény összegeket, illetve gyorsabb a halmozódás üteme. Az Ötöslottó főnyereménye kétszer is (tavasszal és ősszel) megdöntötte a korábbi TOP1-es jackpot összegét, októberben a játék történetének legnagyobb főnyereményét, 6,6 milliárd forintot vihetett el egy játékosunk. Nemcsak az Ötöslottó, hanem a Kenó és a Skandináv lottó főnyereménye is rekordot döntött. A Kenón egy szerencsés játékos május végén 2,625 milliárd forintos rekordnyereményt vihetett haza, míg a Skandináv lottón most december közepén, az 52. héten szintén a játék történetének legnagyobb nyereménye, 777 millió forint várja a játékosokat.

Mager Andrea Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Márciusban új, saját fejlesztésű számsorsjátékot indítottunk, Napi Mázli néven, közel húsz esztendővel a legutóbbi magyar fejlesztésű lottójáték bevezetése után. Ötven év után újra lakásnyereménnyel örvendeztethettük meg egy játékosunkat és átadhattuk az álomotthon kulcsait szintén márciusban, az előző évben indított Játékoskártya kampány záró sorsolását követően. Az is egyfajta rekord, hogy idén minden eddiginél több sorsjegyet bocsátottunk ki, köztük egy olyat, ami a jelenleg elérhető sorsjegyeink közül a legnagyobb nyereménnyel kecsegtet és a legtöbb játékkal rendelkezik. Azt se feledjük, hogy 2024 a sport éve volt: foci Eb, olimpia, paralimpia, ezek az események is közrejátszottak abban, hogy a földi és az online sportfogadás forgalma növekedett, és ez a termékszegmens - fogadások - már a bevételünk közel kétharmadát adja. És végül decemberben, péntek 13-án jelent meg a legújabb, már a digitális térre fejlesztett e-sorsjegyünk, az új generációs e-sorsjegy extra, amely modern animációs megoldásokat és úgynevezett „in game”, vagyis játékon belüli bónuszjátékokat is tartalmaz.

Péntek 13-án volt egy nagy bejelentés a Szerencsejáték Zrt. részéről. Ön babonás?

Nem tartom magam babonásnak. Bár, amit gyermekként láttam a nagyszülőktől, szülőktől, azoknak egy részét viszem magammal, ugyanakkor nem ez határozza meg a mindennapjaimat. Tudom, mi az általános vélekedés a péntek tizenharmadikáról, és korábban én magam sem tartottam egy jó napnak. Azt azonban elárulom, hogy amióta a Szerencsejáték Zrt.-t vezetem, kiderült számomra, az emberek többsége viszont szerencsésnek tartja a péntek és a tizenhárom kombinációját, és én magam is péntek 13-án bátran veszek már sorsjegyet.