Sok macska gazdája gondolja azt, hogy a szabad tartás elengedhetetlen kedvenceink számára, a valóság az, hogy

megnöveli a fertőzések, a ragadozótámadások és a közlekedési balesetek kockázatát; betegségek között pedig több olyan is van, amely emberre is veszélyes lehet.

A WeLoveCatz tanácsként azt írja, hogy akinek nincs lehetősége a kedvencéből benti macskát csinálni, mindenképpen gondoskodjon arról, hogy több, biztonságos menedék is a rendelkezésére álljon akár macskaházak, akár egy nyitott garázs vagy melléképület formájában. Ezen túl pedig vegye komolyan az oltásokat és a parazitavédelmet is.

A lap szerint a macskák ösztönösen olyan helyeket keresnek, ahol biztonságban és kényelemben pihenhetnek. Gyakran választanak nyitott garázsokat, elhagyatott épületeket vagy az erdős, bokros területeket búvóhelyül. Az istállók is vonzó menedékhelyek lehetnek számukra, mivel ott élelemhez is könnyebben juthatnak. Emellett szívesen húzódnak meg dobozszerű, zárt terekben, vagy akár autók alatt is, ami különösen veszélyes lehet.