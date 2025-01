Figyelmeztetés van érvényben ónos eső miatt, de hétfőn már kisüt a nap

Enyhe, de szeles, változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is. A maximum-hőmérséklet több napon is megközelítheti a 15 Celsius-fokot és az éjszakák is jellemzően fagymentessé válnak, majd a hét végére lehűlés érkezik. Ónos eső miatt vasárnap figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.