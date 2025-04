Kedden is sok napsütés várható gomolyfelhő-képződéssel és fátyolfelhőkkel. A HungaroMet tájékoztatása szerint

napközben helyenként, késő délutántól egyre nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, legkisebb eséllyel a Dunántúl északi és nyugati részein, leginkább a keleti, északkeleti területeken. Négy vármegye kivételével az egész országban a sárga figyelmeztető jelzés van érvényben.

A Dunántúl mellett napközben a középső országrészben is megélénkül az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű. Késő estére nagyrészt 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Szerda hajnalra pára-, ködfoltok képződhetnek, amelyek reggel gyorsan feloszlanak. A megnövekvő gomolyfelhőkből már délelőtt, majd napközben egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Jelentősebb szélerősödés zivatarok környezetében lehet. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között valószínű.

Csütörtökön is kialakulnak hajnali pára-, ködfoltok, de ezzel egy időben már az első zivatarok is beindulnak nyugaton. Napközben többfelé fordulhatnak elő újabb záporok, zivatarok, melyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Nyugaton élénkülhet meg az északi szél, erős, viharos széllökések zivatarok környezetében lehetnek. Délután 18-24 fok várható.

Pénteken a Dunántúlon erősen felhős, borult idő körvonalazódik. Itt főként esőre, míg keletebbre, ahol szakadozottabb felhőzet, több napsütés várható záporokra, zivatarokra van kilátás. Nyugaton élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 14-20, máshol 20-24 fok között alakulhat.

Szombaton túlnyomóan napos idő jöhet, néhol kisebb eső, zápor még lehet. Az északias szél sokfelé megerősödik, helyenként viharos lesz. Napközben már csak 15-21 fok valószínű - olvasható az Időkép előrejelzésében.