BL-t nyerne Magyarországnak a BioTechUSA: „Mi nem összeszerelő üzem vagyunk”

Az Economx megnézhette a BioTechUSA 5,5 milliárd forint értékű szadai fejlesztését, a magyar tulajdonban álló családi vállalkozás ma már odáig jutott, hogy a világ több mint száz országába exportál, és táplálékkiegészítőkkel látja el a legendás Barcelona futballsztárjait. Azután beszélgettünk Lévai Bálinttal, a cégcsoport vezérigazgatójával és társtulajdonosával, hogy a katalán futballklub bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. Interjú.

Idén meglesz az első Bajnokok Ligája győzelme a BiotechUSA-nak?

Úgy legyen! Bízunk benne.

Egyébként követik a Barcelona BL-meccseit?

Természetesen, igen. A BioTechUSA-nál eddig is sokan voltak a született Barca-szurkolók, sokan viszont újonnan lettek rajongók.

Szeptember 2-án jelentették be a hivatalos együttműködést a világhírű katalán klubbal. Érezhető már az eredménye?

Kifejezetten, bizonyos területeken, például a spanyolországi árbevételeinkben is tapasztalunk pozitív hatást. De megítélésben, elfogadottságban, az üzleti tárgyalások során is visszaköszön a partnerségi megállapodásunk. A Barcelonával való együttműködés révén egy olyan szereplővé váltunk ezen a nagyon diverz és kompetitív táplálék-kiegészítőpiacon, amellyel kapcsolatban bizonyosak lehetnek mind a partnerek, mind a fogyasztók, hogy az van a termékünkben, amit a címkére feltüntetünk.

Lévai Bálint a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Hogyan lehet ezt fokozni? Úgy értem, mi van a Barcelona fölött. Mondjuk az egész spanyol bajnokság?

Vagy az egymilliárd eurós árbevétel... De komolyra fordítva a szót, az elsődleges célunk a fogyasztók bizalmának elnyerése, megtartása. A Barcelonával való együttműködés inkább a termékminőségünkre, a rátermettségünkre bizonyíték. Jelenleg nem tervezzük a más csapatokkal való szerződést, azonban a topcsapatok közül már többen jelentkeztek, nyitottak lennének az együttműködésre valamilyen formában. Most úgy látjuk, elértük a célunkat a Barcelonával. Persze, büszkék vagyunk a magyar partnereinkre is, az Újpest FC-vel, az OSC Újbudával, vagy épp a Falco KC Szombathellyel való közös munkára, amely során táplálkozástudományi tanácsokat is megosztunk velük.

Ha naponta 150 ezer fehérjeszelet jön le a szadai üzem új gyártósoráról, akkor is simán elérhető az évi 50 millió darabos cél. Erre a robusztus mennyiségre lesz kereslet?

Alapvetően a fehérjeszelet piac bővülőben van, ugyanakkor mi nem megrendelésre dolgozunk, a fogyasztókat kell megnyernünk. Ez komoly kutatómunkát jelent a piacokon és az új kapcsolatok kiépítésében is. Addig nem tudjuk a terméket piacra dobni, amíg nincsen a kezünkben, ehhez viszont időre és befektetett pénzre van szükség. Az új szadai gyártósor hírére ugyan már sok kapu megnyílt előttünk, és sok partnerünk várja, hogy a termékeinket legyártsuk, de ezek az ígéretek csak később realizálódhatnak. A következő kettő évünk azzal fog telni, hogy kitermeljük az új gyártósort. S ha viszonylag nagy százalékát el tudjuk adni a termékeinknek, előkészítjük a gyártókapacitásunk bővítését.

A BioTech szadai üzeme Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Több mint száz országba exportálnak. A jelenlegi gazdasági helyzetben egy magyar vállalkozástól ez nem magától értetődő teljesítmény. Ez a piac specialitása miatt alakulhatott így? Vagy van valami szempont, amit más hazai cég is alkalmazni tud a nemzetközi térbe való kilépéséhez?

A táplálékkiegészítő-piacon űr soha nem volt, sőt, inkább a tolongás a jellemző a kezdetektől fogva. Ami bennünk különleges, és ami miatt nekünk sikerült, az az, hogy bennünk sosem merült föl, hogy ez nem sikerülhet. Tényleg mindent megteszünk, hogy a nemzetközi konkurencia fölé kerekedjünk. Ehhez pedig folyamatos, precíz csapatmunkára van szükség.

Az árbevétel 80 százaléka exportból származik, aminek a 80 százaléka az Európai Unióba irányul. Itt vannak új célszámok?

Ahogy mondtam, mi nem megrendelésre, hanem piacra dolgozunk. Ennek megvannak a maga nehézségei, és a szépségei is, például, ha olyan fejlesztést valósítunk meg, amire más nem képes, akkor piaci előnyre teszünk szert. Ilyen volumenű termékeket több mint száz országba értékesíteni nemcsak egy rendkívül nehéz feladat, de nagyon kevesen tudják utánunk csinálni.

A BioTech szadai üzeme Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Sok különböző csatornát használunk, van saját bolthálózatunk, webshopunk, ezekre mind-mind eltérő technikát kell alkalmaznunk, eltérő csapat dolgozik a bővülésért. Ugyanez igaz a b2b-területre is, amikor partnereken keresztül értékesítünk az európai közösségi térben, illetve disztribútorokon keresztül Európán kívül. Egy egészen másik stratégiára van szükség, amikor élelmiszerláncokat szolgálunk ki. Amit ezzel mondani akarok, hogy egyszerűen olyan sok irányba kell fejlesztenünk, és olyan sok csapattal kell dolgozunk a BioTechUSA-n belül, hogy valójában csak az előállított termékünk a közös pont, minden más stratégiát különböző módon kell felépíteni. Van fehérje- és vitaminportfóliónk, de vannak ízületjavítóink, edzéskiegészítőink, és mindegyik terméknek megvan a saját különböző kereslete. Ez több mint száz országban több mint kétezer fajta terméket jelent, ami olyan sok variációs és előretörési lehetőséget jelent, hogy igazából csak a saját időnk és energiánk az, ami ennek gátat tud szabni.

A vállalat 2024-ben a korábbi rekordot is moderáltan megdöntve , 3,5 százalékkal 93,7 milliárd forintra növelte az árbevételét, így története legjobb évét zárta, miközben árbevételének több mint 5 százalékát fordította tisztán üzemfejlesztésre. 25 új terméket dobott piacra, 20 új üzletet nyitott, valamint 5 új állammal 103-ra növelte az általa lefedett országok száma, ráadásul a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást írt alá a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával.

A koronavírus-járvány alatt döntöttek a kapacitásbővítésről, és a nem túl rózsás gazdasági helyzetben is sikerült rekordot dönteni, 3,5 százalékkal 93,7 milliárd forintra növelték az árbevételt. Mennyiben érintették a BioTech-et az elmúlt évek különböző gazdasági válságai?

A Gyármentő-program révén hajtottunk végre egy energiahatékonysági beruházást, amihez kaptunk vissza nem térítendő támogatást. Ez a konkrét évben nem az átvészelést jelentette, hanem a zöldülés révén költségmegtakarítást, ami hosszú távú piaci előnyt jelentett. A másik fontos különbség más szektorok vállalataihoz képest, hogy mi nem függünk egy nagy megrendelőtől, például egy nagy autóipari vállalattól. Mi nem egy összeszerelő-üzem vagyunk. Mi itthon fejlesztünk, itt rakjuk össze a teljes struktúrát, és végül innen exportáljuk a teljes know-how-t. Mind a branding, mind a termékfejlesztés itt összpontosul Magyarországon. Ehhez persze rengeteg munkára és kétezer elkötelezett kollégára van szükség.

Elérik 2025-ben a 100 milliárd feletti árbevételt?

Ez egy nagyon nehéz kérdés, de az első két hónap alapján azt tudom mondani, hogy igen.