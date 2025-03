Újabb mérföldkőhöz érkezett a száz százalékban magyar tulajdonú BioTechUSA, ugyanis most lezárult a már korábban bejelentett, történetének legnagyobb volumenű, mintegy 9 milliárd forint értékű beruházásának első, 5,5 milliárd forint értékű szakasza.

BioTechUSA-cégcsoport szadai gyártó- és logisztikai központjában egy olyan komplex, többrétegű, úgynevezett multilayer fehérjeszelet előállítására alkalmas gyártósort adtak át, mellyel megtriplázhatják az éves szeletgyártási kapacitását. Ez egyébként azt jelenti, hogy egy olyan gépsort állítanak munkába,

ami naponta 150-170 ezer darab fehérjeszeletet lesz képes legyártani.

Így egy gyors fejszámolás után arra jutottunk, hogy csak a szadai üzemben simán összejöhet az évi 50 millió darab szelet, ami azért is fontos, mert ottjártunkkor Lévai Bálint, a cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa úgy fogalmazott:

amint eladjuk az első 50 millió darab szeletet, építhetjük is a következő gyártósort.

Lévai Bálint, a cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa Kép: BioTechUSA

A világhírű Barcelona labdarúgóit is táplálék-kiegészítőkkel ellátó BioTechUSA-nál egyébként úgy tartják, hogy valójában

Szada a világ közepe,

hiszen a Pest vármegyei nagyközségből száz országba indulnak szállítmányok: Ausztráliától kezdve, Nepálon át, Európán keresztül, Izlandot érintve egész a teljes amerikai kontinensig.

A Szadán és Dunakeszin kialakított saját tulajdonban lévő gyártóüzemekben és logisztikai központokban gyártja és csomagolja termékei túlnyomó részét,

évi immáron 75 millió szeletes, 20 ezer tonna poros, 1 milliárd kapszulát és tablettát magába foglaló gyártási kapacitással.

Az új sorról még 2021-ben döntöttek, 2023. februárjában adták le az első megrendeléseket a beerndezésekre, majd 2024 nyarán kezdődött a telepítés, és 2025. áprilisában várhatóan befejezik a tesztgyártás, és üzembe helyezik a magyar fejlesztéssel készült gyártókapacitást.

Ez olyan számunkra, mint belépni egy szentélybe

- fogalmazott Lévai Bálint a legmodernebb technológiai és szoftveres elvárásoknak megfelelő multilayer szeletsor előtt, hangsúlyozva, hogy egy 9 milliárdos beruházást piaci alapon megvalósítani nagy kockázattal jár, de tudtuk, hogy képesek vagyunk erre - tette hozzá.

A százmilliárd felé A vállalat 2024-ben a korábbi rekordot is moderáltan megdöntve , 3,5 százalékkal 93,7 milliárd forintra növelte az árbevételét, így története legjobb évét zárta, miközben árbevételének több mint 5 százalékát fordította tisztán üzemfejlesztésre. 25 új terméket dobott piacra, 20 új üzletet nyitott, valamint 5 új állammal 103-ra növelte az általa lefedett országok száma, ráadásul a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást írt alá a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával.

„A beruházás szakmai előkészítése, kivitelezése, a technológia kialakítása, valamint a termékfejlesztés nagyszerű csapatmunka volt, melyre joggal lehetünk büszkék. Jelenleg tesztgyártásokat végzünk, az éles gyártásra 2025 második felében kerül sor” – mondta Markovics Diána, a BioTechUSA-cégcsoport ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója.

Arról is tájékoztattak, hogy a mintegy 5,5 milliárd forintos beruházással egy teljesen a BioTechUSA igényeire szabott gépkomplexum került üzembehelyezésre. „Az első lépéstől az utolsóig robotizált, emberi beavatkozást csupán minimálisan igénylő egység különlegessége a „Barfactory” program, amely Folyamatfejlesztési csapatunk házon belüli fejlesztése és amelynek köszönhetően a szeletsor vállalatirányítási rendszerünkbe történő integrációja is megvalósult. Célunk, hogy a berendezés kapacitását és hatékonyságát maximálisan kihasználjuk, figyelembe véve a folyamatosan növekedő piaci igényeket” - tette hozzá Markovics Diána.

Az Economx kérdésére elmondta azt is, hogy az automatizáció valóban hatékonyabbá teszi a gyártást, így

amit eddig öt munkatárs végzett el, azt most ketten termelik ki,

ugyanakkor a felszabaduló munkaerőre ugyanúgy igény van, hiszen még több gyártósort tudnak bekapcsolni, illetve az itt dolgozók így sokkal több munkafolyamatba tudnak beforogni (vö.: a robotok nem vették el a munkát - a szerk.).

Markovics Diána, a BioTechUSA-cégcsoport ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója Kép: BioTechUSA

Az új szeletsor üzembe helyezésén túl a kormányzat Gyármentő programjának köszönhetően a vállalat jelentős energetikai beruházásokat is megvalósított: mindkét telephelyén napelemes energiatermelő rendszereket építettek ki, melyek a BioTechUSA és Scitec Nutrition márkák áramfelhasználásának közel 30 százaléát biztosítják (ez körülbelül 1,2-1,3 millió kWh éves várható megtakarítást jelent). Szadai és Dunakeszi üzemeikben is megtörtént a világítás korszerűsítése, utóbbi egységben gázkazánjaikat energiatakarékos kivitelre cserélték. Szadai üzemükben új kompresszor, hűtveszárító berendezés, valamint a préslevegő rendszer energiatakarékos üzemelését elősegítő vezérlés beépítése is megvalósult az energiafelhasználás mérséklése és a környezetterhelés csökkentése érdekében.

Szintén fontos beruházás a közelmúltból a BioTechUSA új shaker logózó üzeme Szadán, mely a vállalat Shakerstore üzletágának a korábbinál is hatékonyabb működését támogatja. Az egyedi shakereket, kulacsokat, tablettatartókat gyártó almárka fejlesztésének keretében automata szitázó- és tamponozó berendezéseket szereztek be.

„Az ellátási területeink munkafolyamatainak felülvizsgálatára és fejlesztésére, a gyártóüzemeink termelékenységének további növelésére, valamint a logisztika hatékonyságának javítására kiemelt figyelmet fordítunk 2025-ben is. Emellett továbbra is fontos számunkra, hogy vonzó munkakörnyezetet biztosítsunk munkatársaink számára, fokozzuk lojalitásukat és így hosszú évekig dolgozhassunk együtt. Éppen ezért a korábban már kialakított dolgozói edzőterem és a jelentősen megnövelt öltözők és étkezőterület mellett további szociális fejlesztéseket tervezünk az iparági átlagnál magasabb munkaerőmegtartó képességünk javítása érdekében” – közölte még Markovics Diána, a BioTechUSA-cégcsoport ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója.