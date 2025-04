Az állítólagos javaslatot Vitézy Dávid nyújtotta be a Fővárosi Közgyűlésnek még március 20-án. A határozat lényegében megpróbálna pontot tenni az autósok és a gyalogosok közötti konfliktusra a bulinegyed területén.

A Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid által közösen jegyzett előterjesztés szerint Budapest egyik legsűrűbben beépített és a turisták által leglátogatottabb területén, a Belső-Erzsébetvárosban évtizedek óta állandó a gyalogosok és a gépjárművek konfliktusa. A szűk utcákon különösen az esti, éjszakai órákban alakulnak ki „áldatlan állapotok” – írja az Index.

A javaslat alapján 2025. június 21-től új forgalmi rend lépne életbe Belső-Erzsébetvárosban, ami más és más megoldásokkal biztosítaná a gyalogos és a kerékpáros forgalom elsőbbségét.

Ennek érdekében három kategóriába sorolnák az utcákat: teljesen autómentes, behajtási engedélyhez kötött, valamint a forgalomtól csillapított, de átjárható utcák lennének.

Az első kategóriában kizárólag a gyalogosok és a kerékpárosok használhatnák az útszakaszokat, ide tartozna a lap szerint a Kazinczy utca Rákóczi út–Dohány utca és Wesselényi utca–Dob utca közötti, a Dob utca Rumbach Sebestyén utca–Síp utca közötti, valamint a Csányi utca Dob utca–Király utca közötti szakaszai.

A második kategóriába tartozó utcákba csak az ott lakók és a mozgásukban korlátozott személyt szállító járművei, továbbá az építési forgalom, a közszolgáltatók és időben korlátozott módon az áruszállítók hajthatnának be. Ebbe a kategóriába esne a Kazinczy utca Dohány utca–Wesselényi utca közötti, a Király utca Károly krt.–Rumbach Sebestyén utca közötti, a Madách Imre út Asbóth utca–Rumbach Sebestyén utca közötti szakasza, valamint az Asbóth utca.

A többi belső-erzsébetvárosi utcában megmaradna a be- és áthajtás lehetősége a gépjárműveknek, ugyanakkor több szakaszon is jelentősen csökkennének vagy teljesen meg is szűnnének a közterületi parkolóhelyek.

Mindezeken felül a jelenlegi közlekedési konfliktusok enyhítése céljából a terület peremén új taxiállomások létesülnének, koncentrált rakodóhelyek jönnének létre az áruszállítás megkönnyítése érdekében, továbbá az érintett utcákban megszűnő lakossági parkolóhelyeket a kerületi önkormányzat a környező utcákban található díjfizető parkolóhelyek átalakításával pótolhatná.

Az utóbbi időszakban a VII. kerületi önkormányzat és a kormány is alaposan a Belső-Erzsébetváros körmére nézett: szigorúbb feltételekhez kötötték a területen található vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartását, felállították a bulinegyed rendőrséget, május végétől pedig a sztriptízbárokat is kitiltják.