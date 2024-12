Legfeljebb havi 35 ezer forintos törlesztési teherrel jár majd a januártól elérhető munkáshitel, így a rendszeres jövedelemmel rendelkező fiatalok közül szinte mindenki felveheti majd.

Az alacsony havi törlesztő miatt más hitelekkel is ki lehet egészíteni a maximálisan elérhető 4 milliós összeget, igaz, a személyi kölcsönöknél az életkorra vonatkozó megkötések szűk keresztmetszetet is jelenthetnek.

A kamatmentesség és a hosszú futamidő miatt szinte bárkinek elérhető lesz a munkáshitel, aki megfelel az alapvető kritériumoknak – tehát 17 és 25 év közötti, és legalább részmunkaidőben foglalkoztatott

– nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, majd hozzátette: a napokban megjelent részletszabályok szerint a legfeljebb 4 millió forintos hitel az ügyfelek számára kamatmentes lesz – a tőkén felül csak az állami kezességvállalás 0,5 százalékos díját kell megfizetniük –, ami a maximális hitelösszeget és 10 éves futamidőt figyelembe véve havi 35 ezer forint körüli törlesztőrészletet eredményez.

Fiatal ügyfelek egy bankban (képünk illusztráció) Kép: Getty Images

„A Magyar Nemzeti Bank által meghatározott adósságfék-szabályok szerint a fogyasztási hiteleknél – ahová feltehetően a munkáshitelt is sorolják majd – 600 ezer forint alatti jövedelemnél a jövedelem/törlesztőrészlet mutató (JTM) számításánál az igazolható jövedelem 50 százalékát lehet figyelembe venni, ami azt jelenti, hogy a havi 35 ezres törlesztőrészlet még egy részmunkaidős bér mellett is gond nélkül vállalható” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Azt ugyanakkor Gergely Péter szerint figyelembe kell venni, hogy – hasonlóan a babaváró kölcsönhöz – a munkáshitelnél is normál, az általános sztenderdeknek megfelelő hitelbírálatot végeznek a bankok, tehát önmagában a jövedelem megléte még nem garancia arra, hogy a kérelmező meg is kapja a hitelt.

Ez különösen igaz akkor, ha a kölcsönért folyamadó fiatalnál valamilyen kizáró ok áll fenn – például szerepel a negatív KHR-listán –, vagy egyéb, már fennálló hitelei miatt nem megy át a hitelképességi vizsgálaton.

Ki lehet egészíteni más kölcsönökkel is

A legfeljebb 4 milliós összeg, és a viszonylag alacsony törlesztési teher miatt persze számítani lehet arra is, hogy az igénylők egy része egyéb, párhuzamos finanszírozási lehetőséget is keres majd a céljai megvalósításához: az ingatlanvásárlásnál értelemszerűen a támogatott és piaci lakáshitelek, illetve a babaváró hitel jöhetnek szóba – utóbbinál viszont komoly szűrő, hogy a házasságkötés is feltétel –, de sokak számára alternatívát jelenthetnek kiegészítésként a személyi kölcsönök is.

Kép: Economx

„A személyi kölcsönöknél viszont szintén létezik egy szűrő, amit az érintetteknek érdemes figyelembe venniük: mégpedig az, hogy ezeknél a termékeknél a bankok általában 18 év felett húzzák meg a korhatári minimumot, elsősorban azt megelőzendő, hogy valamilyen, hirtelen impulzustól hajtva feleslegesen adósodjanak el a hitel felvételére egyébként már jogosult fiatalok” – hívta fel a figyelmet a pénzügyi szakértő.

A legtöbb banknál így 21 év az alsó korhatár a személyi kölcsön igénylésénél, de az Erste például jelenleg 23 éves alsó korhatárt alkalmaz a személyi hiteleinél.

A másik, amire a munkáshitelben és személyi kölcsönben egyszerre gondolkodó fiataloknak tekintettel kell lenni, az az, hogy

a személyi kölcsönöknél jellemzően viszonylag magas jövedelemmel is rendelkezni kell a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez, és a felvett hitel összege is befolyásolja az árazást, vagyis minél magasabb a kölcsön összege, annál kisebb a kamat.

A CIB Banknál például most legalább 3 millió forintot kell igényelni ahhoz, hogy a legkedvezőbb kamatot kaphassa az igénylő, és persze meg kell felelnie az egyéb feltételeknek is.

Az Erste személyi kölcsön igénylésekor 400 ezer forintos jövedelemhez, és legalább 8 milliós hitelösszeghez köti a legalacsonyabb, 10,79 százalékos kamatot: igaz, a pénzintézet már 3 millió forintos kölcsönösszegtől is 12 százalék alatti éves kamatot ajánl. A kölcsön online is igényelhető idegen banki ügyfelek számára is.

Az UniCredit Banknál szintén igen magas, 7 millió forint feletti hitelösszeg szükséges a legalacsonyabb, 10,59 százalékos éves kamat eléréséhez, ám 3 millió forint felett már alig valamivel magasabb, 10,79 százalékos kamatot kínál a pénzintézet az egyéb feltételeket is teljesítő ügyfeleknek.

Az MBH Banknál ötmillió forintnál húzódik a legjobb kondíciók eléréséhez szükséges határ, és az ügyfélnek legalább havi 400 ezer forintos jövedelmet is igazolnia kell.

A MagNet Bank sztenderd személyi hitelénél 3,5 millió forint feletti kölcsönösszegnél jár a legkedvezőbb kamat, de ehhez helyben történő számlavezetés, megfelelő nagyságú jövedelem, és aktív számlahasználat is szükséges.

„A banki kondíciós listák alapján jól látható, hogy a legolcsóbb személyi kölcsönök feltételeinek a munkáshitel ügyfélkörének várhatóan csak egy kis szelete felel majd meg. Tehát azoknak, akik személyi kölcsön felvételével egészítenék ki a támogatott konstrukcióval elérhető összeget, érdemes alaposan felmérni a kínálatot, és előzetes kalkulációkat végezniük” – mondta a BiztosDöntés.hu szakértője.

Nagyon csábító a kamatmentesség

Gergely Péter szerint ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy a munkáshitel iránt nagyon élénk lesz a kereslet, hiszen a kamatmentesség, és a viszonylag hosszú futamidő miatt rendkívül vonzó a konstrukció.

Ennek nyomán pedig az új, támogatott kölcsön érdemben átrendezheti a fogyasztási hitelek piacát:

ha a kormány becsléseiben szereplő, 300 ezer jogosultnak csak a harmada igényli jövőre a munkáshitelt, az is 3-400 milliárd forintnyi új szerződést jelent, ami egyáltalán nem elhanyagolható a teljes fogyasztásihitel-piacon idén várható 1200-1300 milliárd forintnyi új kihelyezéshez képest.

Ez – tette hozzá – tovább fűtheti az egyébként is igen jól pörgő fogyasztáshitel-piacot: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint itt 2024. első kilenc hónapjában közel 945 milliárd forintnyi új kihelyezés történt, amelynél nagyobbra csak a koronavírus-járványt megelőző év azonos időszakában volt példa.

Kép: MNB

Várhatóan ahhoz sem kell sok idő, hogy a munkáshitel részesedése szabad szemmel látható legyen a lakossági hitelportfólióban, bár akkora súlya nyilván nem lehet, mint a személyi kölcsönöknek vagy a babaváró hitelnek. Előbbiek egyébként a teljes lakossági hitelállomány közel 14 százalékát adták szeptemberben, míg a babaváró súlya kevéssel 20 százalék alatt alakult.