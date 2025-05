Tényleg komolyan gondolták, a jövő évi büdzsé ezzel a két szóval indul:

Háborúellenes költségvetés.

Majd ahogy azt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is tette, a büdzsében is felteszik a 2026-os év legnagyobb kérdését:

Ukrajnába megy-e a magyarok pénze?

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által jegyzett dokumentumban aztán meg is válaszolják a saját kérdésüket:

a brüsszeli bürokrácia és az Európai Parlament többsége Ukrajna felfegyverzésére és az ukránok pénzügyi támogatására akarja kötelezni az európai országokat, így Magyarországot is! A 2026-os költségvetésben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk Magyarország forrásait! A 2026-os költségvetés ezért egy háborúellenes költségvetés, amelyben a gyermekes családokat helyezzük az első helyre.

A 267 oldalas tervezetben kitérnek arra is, hogy 2026-ban a családpolitikai célokra 4 800 milliárd forintot fordítunk, így a rezsivédelemre szolgáló 800 milliárd forinttal együtt 5 600 milliárd forintot biztosítunk családok támogatására.

Európa legnagyobb adócsökkentési programjának nevezett intézkedéscsomag a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességével, kiegészül a családi adó- és járulékkedvezmény mértékének megduplázásával, a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj SZJA-mentességével és a 30 év alatti anyák adómentességének kiterjesztésével. A családpolitikán belül a három gyereket nevelő anyák kedvezményére, illetve a két gyermeket nevelő anyák szja-mentességére 320 milliárd forintot fordítunk. A családi adókedvezmény megduplázására pedig 290 milliárd forintot különít el a költségvetés. 2026 a gyermekes családok éve lesz az NGM szerint, hiszen az adókedvezmények minden eddiginél több pénzt hagynak náluk. Ez közel 1300 milliárd forintot jelent. A családi adó- és járulékkedvezmény 2011-től 2026 végéig összesen akár 5 ezer milliárd forintot jelenthet a családoknak.

A jövő évi költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen mintegy 7 700

milliárd forintot fordít, ami a költségvetés egyik legnagyobb tétele. A kormány továbbra is

garantálja a nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások inflációkövető emelését és a 13. havi nyugdíjat és nyugdíjszerű ellátásokat; a 13. havi nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 585 milliárd forintot

tartalmaz a költségvetés.

Hangsúlyozzák, 2026-ban jelentős béremelésekre kerül sor, ezen felül kifizetésre kerül a hathavi fegyverpénz is a rendvédelmi, a honvédelmi és más hivatásos dolgozók részére 450 milliárd forint összegben. A tanári béremelést is folytatják. A minimálbér-emelésben a bérmegállapodásnak megfelelő 13 százalékkal számolnak 2026-ra, amely a központi igazgatásban is megvalósul. A tizezer fő alatti önkormányzatok esetén is béremelést hajtanak végre: az idei évben már 15 százalékkal, jövő év januárjától meg további 15 százalékkal emelik az önkormányzati köztisztviselők illetményét. Egyéb ágazati béremelést is végrehajtanak az alkotmányos szervezeteknél, például az igazságügyben.

Mivel az idei első gyenge GDP-adat a kormányzatot is meglepte, gazdaságfejlesztésre közel 5050 milliárd forintot fordítanak, amelyből 2200 milliárd forintot uniós, körülbelül 2 850 milliárd forintot pedig hazai költségvetési forrásokból biztosítanának. A 2026-os költségvetés továbbra is biztosítja a fedezetet az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv (21 lépés) megvalósítására. Az akcióterv fő pilléreit képezik a jövedelmek vásárlóerejének növelése, a megfizethető lakhatás biztosítása, valamint a Demján Sándor Program keretében a hazai kis- és középvállalkozások támogatása. Kitérnek arra is, hogy a meghirdetett 100 új gyár programot 150-re bővítik, amelyhez a költségvetés nyújt majd támogatást.

A tervezet szerint 2026-ban tovább nő az oktatás támogatása. Oktatásra több mint 4 ezer milliárd forintot biztosít a 2026-os költségvetés, amely 2010-hez képest közel háromszoros növekedést jelent. A 2025-ös évhez viszonyítva pedig több mint 160 milliárd forinttal többet

fordítanak a területre. Felidézik, hogy 2025 januárjától átlagosan 21,2 százalékkal nőtt a tanárok, az óvónők és a szakképzésben oktatók bére. A pedagógusok bére így elérte a diplomás átlagbér 80 százalékát. A béremelés 2026-ban is folytatódik, így négy év alatt közel megduplázódik a tanárok bére.

Tovább nő az egészségügy támogatása is, ami 3919 milliárd forintot tesz ki a 2026-os évben, ez a 2025-ös évhez képest 280 milliárd forinttal többet jelent.

Szintén fontos szempont a védelem politika, a NATO kötelezettségeinknek megfelelően a kétszázalékos GDP-arányos védelmi kiadást biztosítja a kormányzat, a 2026. évi költségvetés 2016 milliárd forintot tartalmaz e célra és garantálják a rendvédelem fenntartásához szükséges forrásokat.

A tervek szerint jövőre magyar családoknak 800 milliárd forintot fizetnek ki a lakossági

állampapírok kamataira.

Felidézik azt is, hogy a Költségvetési Tanács véleménye alapján a kiadásokat 142 milliárd forinttal csökkentette a kormány, amely összeget a költségvetés végrehajtása során az adóbevételek megfelelő alakulása esetén az adott területekre visszapótolják. Ennek megfelelően a Miniszterelnökség beruházásaira 2 milliárd forint, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásaira 35 milliárd forint, az Energiaügyi Minisztérium beruházásaira 59 milliárd forint, további állami beruházásokra 10 milliárd forint, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadásokra 11 milliárd forint, a központi költségvetési szervek kiadásaira pedig 25 milliárd forint visszapótlására kerülhet sor a 2026. év során.

A kormány a 2026-os költségvetésben is jelentős mértékű beruházásokról döntött, derül ki a tervezetből:

Ennek célja a gazdaság dinamizálása és a munkahelyteremtés. A következő évben több száz beruházás indul, folytatódik, vagy kerül átadásra, többek között a közlekedési infrastruktúra, az oktatás és az egészségügy területén.

Választ az ország Az államháztartás központi alrendszerének kiadás főösszege 43764,8 milliárd forint lesz, a bevétel 39546,3 milliárd, így a hiány 4218,5 milliárdos lesz (az idei előirányzat 4122,9 milliárd forint). Az államadósság-mutató 2026. december 31-ére tervezett értéke 72,3 százalékos, ami várhatóan csökkenést jelent az idei évre tervezett 73,1 százalékhoz képest.



A tervezetben megjelenik a Nemzeti Választási Iroda 32,7 milliárdos költségvetése is, a 2026. évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítására 22,9 milliárd forintot csoportosítottak át.

Nagy Márton miniszter és Kövér László házelnök bemutatja az új költségvetést Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Pintér Sándor több mint 5000 milliárdot oszthat szét

Az Igazságügyi Minisztérium 21,2 milliárd forint,

a Miniszterelnökség, 274,6 milliárd,

az Agrárminisztérium 284,3 milliárd,

a Honvédelmi Minisztérium 2156,1 milliárd,

a Belügyminisztérium 5179,3 milliárd,

az Építési és Közlekedési Minisztérium 1710,3 milliárd,

az Energiaügyi Minisztérium 1475,8 milliárd,

a Külgazdasági és Külügyminisztérium 527,4 milliárd,

a Kulturális és Innovációs Minisztérium 1385 milliárd,

a Miniszterelnöki Kabinetiroda 344,9 milliárd,

a Nemzetgazdasági Minisztérium 1157,1 milliárd,

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 433,8 milliárd,

az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma 12,5 milliárd forint fölött diszponál majd 2026-ban.

Uniós bevétel címszó alatt 3138,7 milliárd forint mozdul meg.

A Nyugdíjbiztosítási Alapba 6 996, az Egészségbiztosítási alapba 4944,4 milliárd forint kerül.

Kövér László házelnök ma délután megerősítette, május 13-án érkeznek a költségvetési fejezetek, május 20-án kezdődik a plenáris vita, május 22-ig lehet beadni a képviselői módosítókat, június 9-én nyújtják be a bizottsági összegzőket, június 10-én döntenek az összegző módosító javaslatokról,

és június 16-án lesz a végső szavazás.