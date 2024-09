A júliusi hónap is rekordot hozott a személyi kölcsönök kihelyezéseinél, és ha nem történik drámai fordulat, 2024 egészében is új csúcsra emelkedhet a szerződések összege. A piac száguldása – egyéb tényezők mellett – az online, illetve mobiltelefonos igénylés gyors terjedésének köszönhető. Közben a kamatok tovább csökkennek, és egyre közelebb jutnak a 10 százalékos, lélektani határhoz.

Eddig soha nem látott mennyiségű, 80,1 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettek fel júliusban a lakossági ügyfelek: az új rekordot pedig a nyár kellős közepén sikerült elérni, amikor általában nem a legerősebb a kereslet a lakossági hitelek iránt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az év első hét hónapja is új csúcsot hozott a szerződéses összegben: a július végéig felvett hitelek volumene meghaladta a 451 milliárd forintot, ami több mint másfélszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek.

A megkötött szerződések számánál is igen jelentős ugrást mért az MNB: hét hónap alatt 175,6 ezer pozitív hitelbírálat született, ami bő 36 ezerrel – 26 százalékkal – több volt az egy évvel korábbinál.

Mindezek után nem meglepő, hogy a személyi kölcsönök állománya is új csúcsot döntött júliusban: már meghaladta az 1457 milliárd forintot, ami 11,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, a 2020 júliusi portfóliónak pedig több mint a másfélszerese.

Két és félmillió felett az átlag

“Az MNB statisztikáiból jól látszik, hogy mind a szerződések számánál, mind azok értékénél jelentős ugrást hozott 2024 első hét hónapja a megelőző év azonos időszakához képest. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy ennél a terméknél nem hozott olyan drámai visszaesést a múlt év, mint a teljes lakossági piacon” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hozzátette: miután a megkötött új szerződések összege jóval gyorsabban nőtt a számuknál, az egy ügyletre jutó átlagos összeg is tovább emelkedik a személyi kölcsönöknél: az idén július végéig 2,57 millió forint környékén alakult, szemben a 2023 első hét hónapjára kikalkulálható 2,11 millióval. Ezzel együtt – hívta fel a figyelmet a szakértő – a kisebb összegű gyorskölcsönök iránt is sokan érdeklődnek.

Kép: Economx

Gergely Péter szerint a személyi kölcsönök iránti erős keresletet több tényező is magyarázza. Az egyik, hogy a termék kedvelt felhasználási területein – a lakásfelújításnál és az autóvásárlásnál – megugrottak az árak az elmúlt években, ami hozzájárult az átlagos hitelösszeg már említett emelkedéséhez is. A másik, hogy a keresetek eközben szintén gyors ütemben – és az utóbbi időszakban már reálértékben is – növekedtek, ami értelemszerűen bővítette a hitel felvételét fontolgató adósok mozgásterét is.

Az igazán nagy változást viszont az hozta el a személyi kölcsönöknél, hogy az online csatorna szerepe nagyon gyorsan dominánssá vált az értékesítésben. A hitel igénylése egyre több szolgáltatónál oldható meg kizárólag az internetbank, vagy a mobilapp használatával, amely rendkívüli módon felgyorsítja, és könnyebbé is teszi az igénylési folyamatot

– emelte ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve, hogy több hitelintézet esetenként már kész, megadott maximális kölcsönösszegről szóló ajánlatot is ad az arra érdemesnek tartott – vagyis kellő számlamúlttal rendelkező – ügyfeleinek, ami szintén megkönnyíti a döntést azoknak, akik személyi kölcsön igénylésén gondolkodnak.

Közelednek az egyszámjegyű kamatok

A bankok közben kis lépésekkel ugyan, de egyre lejjebb csúsztatják a személyi hiteleik kamatait. Egészen a közelmúltig 11 százalék környékén alakult a legkedvezőbb éves kamat a piacon, ám most már több szolgáltatónál is elérhetők 10,5-10,7 százalékos ajánlatok is, tehát lassan, de biztosan közelítünk az egyszámjegyű kamatok visszatéréséhez. Az árazást változatlanul az adós kimutatható jövedelme, illetve a felvet hitel összege befolyásolja a személyi kölcsönöknél, de elérhetők kamatkedvezmények rendszeres jóváírás vállalásával, vagy zöld hitelcélokkal is.

Kép: Economx

Összegyűjtöttük néhány piaci szereplő fontosabb ajánlatait: kiemelendő azonban, hogy nem minden feltételt tartalmazó felsorolásról van szó, a hitel felvétele előtt mindenképp érdemes felkeresni valamely online személyi kölcsön kalkulátort és összevetni az egyes ajánlatokat.

A CIB Bank – amely egyébként pont a napokban csökkentette a személyi kölcsönei kamatait – most a felújítási hitelcélnál ad 0,5 százalékos kamatkedvezményt, így ennél a változatnál akár 10,49 százalékos, éves kamat is elérhető.

Az Erste személyi kölcsön esetén legalább 3 millió forintos hitelösszegnél, és 500 ezer forint jövedelemnél már elérhető a legkedvezőbb kamat. A pénzintézet – ahol a hitel egyébként a mobilappon keresztül is igényelhető – törlesztésvédelmi biztosítást is kínál személyi kölcsön konstrukcióihoz. A maximális hitelösszeg 12 millió forint és a legkedvezőbb 12,39%-os kamat 6 millió forintos hitelösszegtől érhető el. Online és a George mobilbankon keresztül is igényelhetőek a személyi hitel konstrukciók.

A K&H-nál két százalékpontos átutalási kedvezményt kaphat az ügyfél, legalább havi 150 ezer forintos átutalás esetén.

A MagNet Bank zöld célokra felhasználható személyi kölcsönénél akár 12,25 százalékos kamatkedvezmény is elérhető a sztenderd konstrukcióhoz képest. Az akár 12 millió forintos összegű hitel felhasználható autótöltő-állomás telepítésére, ingatlan energetikai korszerűsítésére, és új vagy használt elektromos járművek beszerzésére is.

Az MBH Bank több, speciális konstrukciót is tart a kínálatban: ezek közül az egyik az Időnyerő Személyi Kölcsön, ahol az adós három hónappal később törleszthet az eredeti esedékességhez képest. A Kamatvágó konstrukció a más banknál fennálló hitel(ek) kiváltatására szolgál, de van felújításra használható termék is a kínálatban.

Az OTP Bank a sztenderd terméken túl felújításra felhasználható, kedvezményes kamatozású terméket is tart a kínálatban. A hitelintézet online igénylésnél nem számít fel folyósítási díjat

A Raiffeisen Banknál bankváltás nélkül érhető el személyi kölcsön 10,99 százalékos, éves kamat mellett, ha az adós jövedelme eléri a 400 ezer, a felvett hitel összege pedig az 5 millió forintot

Az UniCredit Banknál akár 80 ezer forint jóváírás is járhat a személyi kölcsönhöz, miután legalább 1,5 millió forintos hitelösszegnél 30 ezer, legalább 3 milliós hitelnél pedig egyhavi törlesztőrészletnek megfelelő, de legfeljebb 50 ezer forintos kedvezményt ad a pénzintézet. Az UniCredit Banknál szintén létezik kifejezetten felújítási célú konstrukció, amely akár 10 éves futamidővel, és egyszeri, 3 millió forintos ingyenes előtörlesztési lehetőséggel érhető el. A napelemek fejlesztéséhez felhasználható Green személyi kölcsönnél pedig 180 napos lehívási határidőt biztosít a pénzintézet.