Bár a lakóingatlan-tulajdonosok többségének van lakásbiztosítása, mégis sokan nagyon ritkán nézik meg a biztosítók új ajánlatait, és kötnek új szerződést – derült ki a Netrisk kutatásából. Az alulbiztosítottság továbbra is problémát jelent, a váltásra pedig idén márciusban is lesz egy extra lehetőség a lakásbiztosítási kampány keretében.

Soha vagy ritkán

A Netrisk kutatásából kiderült, hogy a megkérdezettek döntő többsége, 71 százaléka rendelkezik lakásbiztosítással. Biztosítást 19 százalék több mint 10 éve váltott, 14 százalék pedig 5-10 éve nyúlt utoljára hozzá. Bár a kutatásban, valószínűleg a tavalyi kampány hatására, 52 százalék úgy nyilatkozott, hogy évente felülvizsgálja a lakásbiztosítása aktualitását, a hivatalos adatok már teljesen más képet festenek.

Átlagosan ugyanis 7 évente váltanak a magyarok.

A kutatásból az is kiderül, hogy azok, akik felülvizsgálták a biztosításukat többnyire a szerződés évfordulójakor változtatnak, de az elmúlt 1 évben kötők negyede a márciusi váltási lehetőséget használta ki.

A megkérdezettek közel fele pedig személyesen vagy telefonon kötötte meg a biztosítását ügynöknél vagy alkusznál. A második helyen egyébként 41 százalékkal az online összehasonlító oldalak állnak. Biztosítás választása előtt nem gondolkodnak sokáig a magyarok, 42 százalék 1 napon belül döntött is.

Nem elég tudatosak a felhasználók

„A kutatás eredményei alapján az látszik, hogy a tudatosság terén, ezen keresztül a lakásbiztosítási piacon bőven van még tér a fejlődésre. Bár a többségnek van lakásbiztosítása, de azok gyakran elavultak. Ráadásul a Netrisk kutatása szerint 10-ből közel 5-en úgy gondolják, nincs érdemi különbség a lakásbiztosítások között, nagyjából mindegyik ugyanazt tudja, 45 százalék időigényesnek, 38 százalék pedig bonyolultnak találja a biztosítóváltást” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Pár év alatt jelentősen emelkedhet az adott ingatlan ára, ez pedig kulcskérdés egy esetleges káresemény utáni kártérítés összegének meghatározásakor. A hivatalos KSH-adatok szerint ugyanis

a használt lakások átlagára 2023-ban közel 30 millió forint volt, szemben a hét évvel korábbi 12,7 millióval.

Besnyő Márton azt is elmondta, hogy azért is érdemes megnézni a biztositok kínálatát, mert ugyanarra a lakóingatlanra köthető lakásbiztosítások - a legdrágább és a legolcsóbb verzió - között átlagosan több mint 70 ezer forint eltérés lehet. Emellett a kapcsolódó szolgáltatások között is nagyon jelentős eltérések vannak.

Idén is indul a kampány

A régi, elavult biztosítások lecserélésére jó alkalmat ad a lakásbiztosítási kampány, amelynek keretében márciusban – azaz az évforduló mellett plusz egy alkalommal - minden lakástulajdonos vagy bérlő lecserélheti a meglévő szerződését.

A hivatalos jegybanki adatok szerint a 2024-es lakásbiztosítási kampány országosan a teljes lakásbiztosítási állomány 20 százalékát érintette, ami áprilisig több mint 640 ezer szerződést jelentett. Ebből 330 ezer lakásbiztosítás helyett kötöttek újat, 310 ezer esetben pedig korábbi szerződésüket módosították az érintettek.

A kampány hatására átlagosan 24 százalékkal, ezen belül Budapesten 28 százalékkal nőtt az ingatlanok egy négyzetméterére jutó biztosítási összege.

A Netrisk saját adatai szerint a tavalyi kampányban az év többi részéhez képest 8-12-szeres növekedés volt az érdeklődések és kalkulációk, valamint szerződéskötések számában. A tavalyi kampányhónapban a lakásbiztosítások éves átlagdíja 34 600 forintot tett ki, ezen belül a lakások esetében 21 ezer, a családi házaknál pedig 42 ezer forint volt ez az összeg.

Besnyő Márton hozzátette, hogy

az MNB által közölt átlagos lakásbiztosítási díj 2024 harmadik negyedévében 64 802 forint volt.

Mi lesz idén?

A Netrisk a korábbi kgfb-kampányok felfutásának tapasztalatai alapján idén 25 százalékos bővülést vár, azaz a 2025-ös kampányban 800 ezer szerződés mozdulhat meg nagy árverseny közepette. Ebből a Netrisk 60-80 ezer szerződésre számít.