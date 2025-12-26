Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,34 forintról 386,84 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,72 forint és 390,14 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,21 forintról 416,16 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 330,35 forintról 328,81 forintra gyengült.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
