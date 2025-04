Elindult az új NetBroker Pro, az Erste modern online értékpapír-kereskedési rendszere. A NetBroker digitális platformot 2006 óta használhatják a pénzintézet értékpapírszámlával rendelkező ügyfelei, és bár ez idő alatt számos ráncfelvarráson átesett és sok új funkcióval bővült, a változó igényekhez igazodva eljött az ideje egy minden eddiginél jobb rendszer kialakításának. A NetBroker Pro egy intuitív platform, amely alkalmas arra, hogy a kevésbé aktívaktól a day trader ügyfelekig mindenki igényét kiszolgálja.

„Az Erste azért alakult több mint kétszáz évvel ezelőtt, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a pénzügyi egészség megteremtését. A cél azóta sem változott, az eszközök, a technikai lehetőségek azonban rengeteget fejlődtek” – mondta Cselovszki Róbert, a bank vállalati és pénzügyi piacok üzletágának vezetője.

Kiemelte: a legújabb digitalizációs eszközökkel egyre inkább személyre szabjuk és emberközelivé tesszük szolgáltatásainkat, a fintech megoldások újszerűségét a hagyományos bankolás megbízhatóságával kombinálva pedig hozzá tudunk járulni az ügyfelek pénzügyi egészségének megőrzéséhez.

Nem kell letölteni

A megújult kereskedési rendszer egy böngészőalapú alkalmazás, így nem kell külön telepíteni és bármilyen eszközről futtatható. A NetBroker Pro felhasználóbarát és kényelmes: az ügyfelek könnyen, a saját igényeik szerint testre szabhatják a platformot, a kereskedési szokásaik és elvárásaik mentén állíthatják össze a képernyőn megjelenő elemeket, így a lehető leghatékonyabban tudnak kereskedni.

Az ügyfelek a NetBroker Proban a magyar piac mellett az osztrák, a német és az amerikai tőzsdei kereskedéseket is elérik. Az élő és dinamikus kereskedési felületen a folyamatosan változó árfolyamok és ajánlati könyvek mellett egy új grafikonrajzoló szoftver is segíti az ügyfeleket, lehetővé téve számukra, hogy saját technikai elemzéseket készítsenek, vagy összehasonlítsanak különböző részvényeket. Az új platform mindezeken túl árfolyamfigyelő szolgáltatással, és egy „villám kötjegy” funkcióval (gyors ajánlattételi lehetőség az alapértelmezett megbízás paramétereknek és egyéb funkcióknak köszönhetően) is bővült, valamint az ügyfelek akár az ajánlati könyvből is indíthatnak megbízást.

A megújult NetBroker Pro szolgáltatást az ügyfelek továbbra is a megszokott feltételek mellett használhatják, a díjak és költségek nem változnak. Az új kereskedési rendszerrel párhuzamosan a felhasználók egy ideig elérik a régit is, amely ezentúl NetBroker Pro Classic néven fut.