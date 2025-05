Manapság rengeteg ember számára lehet kifejezetten izgalmas kérdésfeltevés: mégis miféle mozgásra számíthatunk a BTC esetében az idén a kriptotőzsdén?

Az aranyalapú előrejelzés szerint „észszerű” lehet, ha eléri a 220 ezer dollárt a bitcoin árfolyama 2025 folyamán – állapítja meg a Cointelegraph.

Ez azt jelentené, hogy átszámítva nagyjából

a 80 millió forintos határt súrolná a leginkább kereskedett kriptodeviza.

Jelenleg bár még a 103 ezer dolláros (körülbelül 37 millió forintos) szint környékén mozog a vezető token, a szakportál úgy kalkulál, hogy 200-250 ezer közti árfolyam is kinézhet az év végére, miután a kriptók királya markánsan követi az arany (XAU) lépéseit.

Az X-en publikált legutóbbi elemzésében az Apsk32 azt állítja, hogy a négyéves BTC-árciklus példátlan magasságokat fog elérni 2025-ben.

– fogalmaznak a pénteken közzétett posztban.

Bitcoin's position relative to gold has improved considerably since April. This is the indicator that gives me hope for higher than expected returns later this year.



BTC-USD is close to extreme greed, which sounds scary, but it's also where we would expect to be if Bitcoin… pic.twitter.com/CY1Qxy4Hdi