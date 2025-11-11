Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – írja az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra ugrott 18 órakor,
napközben 383,42 forint és 386,32 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 412,74 forintról 415,51 forintra ment fel, míg a dolláré 331,88 forintról 332,20 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1561 dollárról 1,1593 dollárra változott.
