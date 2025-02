Néhány hónappal ezelőtt a Microsoft a korábbi Mail applikációját bedarálta és helyette a felújított Outlook-ot vezette be és kezdte el fejleszteni. Csakhogy ez is egy olyan alkalmazás volt már, amelyet ha ingyenesen akarunk használni, akkor hirdetésekbe futhattunk bele.

Most úgy tűnik, hogy az Office-programok esetében is hasonló szisztémát vezet be a techóriás, legalábbis ami az asztali számítógépekre szánt változatot illeti. Korábban ugyanis az Office-licenc lejárta után mindössze csak megtekinteni tudtuk a dokumentumokat, a Beebom azonban kiszúrta, hogy már szerkeszteni és létrehozni is lehet dokumentumok a licenc lejárata után.

Azonban mindamellett, ez az ingyenes változat reklámokkal támogatott, kizárólag a Windows alatt érhető el. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a Word, Excel és PowerPoint alkalmazásokban egy állandó hirdetési banner jelenik meg az alkalmazás jobb oldalán. Ezt nem lehet eltávolítani, csak azzal, ha premium előfizetést vásárolunk. Ráadásul néhány óránként egy 15 másodperces videohirdetés is megjelenik.

Emellett az is hátrány, hogy a dokumentumokat csak a felhőben tudjuk elmenteni, a OneDrive-on keresztül, ami mindössze egy 5 gigabájtos tárhelyet kínál ingyenes formában.