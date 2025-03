A rooibos, másnéven „vörös fokföldirekettye” széleskörben ismert, az teszi különlegessé, hogy kizárólag a dél-afrikai Cederberg régióban, a Nyugati-fok tartományának hegyvidéki területein termesztik. Itt már évezredek óta változatos módokon hasznosítják, de az európaiak először csak a 17. században találkoztak vele a holland telepeseknek köszönhetően.

Karakteres íz, koffein nélkül

A rooibost gyakran használják gyógynövényes főzetként, legtöbben az édeskés-földes ízvilága miatt szeretik. A vörös bokrot akkor szüretelik le, amikor 1-1,5 éves már a növény, és nemcsak a tűszerű, éles levelét, hanem a szárvégeit, de akár a kérgét is felhasználják. Számos esetben tévesen teaként hivatkozunk rá, pedig a fekete, a zöld és a fehér tea a teacserje leveléből és rügyéből készül. Mivel a rooibos nem tartalmaz koffeint, a fekete és a zöld tea koffeinmentes alternatívájaként fogyasztják. Antioxidáns, ugyanakkor gyulladáscsökkentő és emésztést segítő étrendkiegészítőként is alkalmazzák, de nyugtató hatása miatt segíthet az álmatlanság legyőzésében is.

Használják a kertben és a konyhában

A rooibost sütemények, turmixok, zabkásák, de akár levesek hozzávalójaként is felhasználják. Bőrnyugtató hatása miatt krémek, testápolók és samponok összetevője lehet, de ajánlják ekcéma és pattanások kezelésére is.

A rooibosból készült főzetet növények permetezésére is alkalmazzák, hogy távol tartsák a kártevőket, valamint természetes trágyaként használható a komposztban.

Az ártalomcsökkentésben is nagy szerepe játszik

A leginnovatívabb találmány azonban a dohányiparhoz kapcsolódik, újabban ugyanis az égés nélküli hevítőrudak alapanyagaként is alkalmazzák. Kellemes földes aromája teszi alkalmassá a dohánylevél kiváltására.

A dohánymentes, hevítéses nikotintermékek előállítása során a rooibos laphoz adják hozzá a nikotint és a glicerint, valamint a természetes aromákat, így a hevítőrúd felmelegítésekor különböző ízesítésű nikotintartalmú aeroszol képződhet. A megoldás kevésbé káros* alternatívát kínál a hagyományos cigarettával szemben mindazoknak, akik nem tudnak vagy akarnak leszokni a nikotinfogyasztásról, a hevítéses eszközök használata ugyanis nem jár égéssel, nem bocsátanak ki füstöt, így a füstben lévő károsanyagok nem jutnak az ember szervezetébe.

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve a cigarettáról való teljes leszokást. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.

