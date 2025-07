Váratlanul nagy érdeklődés fogadta a Xiaomi YU7 elektromos SUV-jét a kínai piacon, ami megdobta a vállalat részvényárfolyamát.

Az YU7-re 289 ezren jelentkeztek be annak ellenére, hogy ez csupán a Xiaomi második típusa, és az ára mindössze négy százalékkal marad el a Tesla Model Y típusának árától, amelynek néhány hónapja mutatkozott be felfrissítette változata. Ez a közel 300 ezres előrendelés az autó piaci premierjét követő első órában zúdult be a gyártóhoz – mondta a cég vezérigazgatója, Lej Csün.

Ez több mint a háromszorosa annak az érdeklődésnek, ami az autógyártóként is működő, kínai elektronikai vállalat első modelljét a SU7-et kísérte – ez utóbbira a jármű 2024. márciusi bemutatóján százezer előrendelés érkezett.

Jelenleg a Tesla Model Y a kínai autópiac legkeresettebb modellje, azonban tavaly decembere óta a Xiaomi SU7 eladásai meghaladják az Elon Musk vezette cég másik népszerű járművének, a Model 3-nak a számait.

Koppintással verik a Teslát?

A szakértők szerint SU7 erősen hajaz a Porsche Taycan dizájnjára. A Xiaomi rátett erre egy lapáttal, mert a YU7 egyenesen a Ferrari Purosangue kinézetét koppintja – írja a Totalcar.

Az YU7 alapára 243,5 ezer jüan (12 millió forint), ami csak kicsit marad el az Model Y-étól, de sokkal jobb specifikációt és teljesítmény ígér az amerikai versenytársnál.

A Citi bank elemzői szerint a Tesla kénytelen lehet csökkenteni autói árát és ingyen kínálni hozzá Full Self Driving rendszerét. Emellett értékesítési ösztönzőkre is szüksége lehet, hogy tartani tudja a lépést a Xiaomi járműveivel. Mint megírtuk, kínai vállalat részvényára az új modell bejelentése nyomán nyolc százalékkal ugrott meg, majd három százalékra szelídült a növekedés. Idén eddig 70 százalékos részévényár-emelkedést ért el, az egész Ázsia–Csendes-óceáni térség legjobban teljesítő blue chipjévé lépett elő.