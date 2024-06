A kínai autógyártók tavaly összesen 13,4 millió új autót adtak el, első ízben többet, mint az amerikaiak, akik összesen 11,9 millió járművet értékesítettek. Az élen a japán gyártók állnak 23,6 millió darabbal. A kínai növekedés 23 százalék volt, az amerikai 9 százalék.

A kínai gyártók között kiemelkedő volt a BYD teljesítménye, amely nem csak hazai piacán, de sok más fejlődő piacon is előre tört, többek között a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában, Afrikában, de még Latin-Amerikában is. A fejlett piacok közül Európában, Izraelben, Ausztráliában és Új-Zélandon sikerült növelni az eladásokat.

Kétségkívül idén már az USA és Európa egyaránt megemeli a kínai gyártású autókra vonatkozó vámtételeket, így a további növekedés már valamivel nehezebb, igaz, hogy a BYD a például Magyarországon gyártott autóit vámmentesen adhatja el Európában. Mindenesetre a gyors növekedés lassulhat, a társaság részvénye pedig nagyon magara szaladt fel, beárazva a további várható növekedést.

Mindenkinél korábban vett

A világ egyik leghíresebb befektetője, Warren Buffett az utóbbi időben már többször eladott cége, a Berkshire Hathaway hatalmas BYD-részvénycsomagjából, amit tökéletes időzítéssel, 2008-ban vásárolt, amikor még nem sokan figyeltek fel a gyárra.

Az ötletet Warren Buffett barátja és befektetőtársa, az időközben elhunyt Charlie Munger vetette fel annak idején, miután látta, hogy a mobiltelefonokhoz történő akkumulátorgyártást tökélyre fejlesztő cég immár az autóakkumulátorokkal és az elektromos autókkal is foglalkozni kezd.

2008-ban először 225 millió darab részvényt vettek a hongkongi tőzsdén 230 millió dollárért. 2022-ig 600 százalékos árfolyamemelkedés következett be a papírban, így Warren Buffett akkor meg is kezdte a részvények eladását, a hatalmas profit biztosítását. A fokozatos eladásokat 2023-ban is folytatták, a két év során részesedésük felét értékesítették.

BYD árfolyama a tőzsdére lépése óta, hongkongi dollárban Kép: stooq.com

Most újabb 1,3 millió részvényt adtak el 39,8 millió dollárért, így részesedésük 7-ről 6,9 százalékra csökkent a társaságban a CNBC szerint. Az értékesítést csak akkor kell bejelenteni a hongkongi szabályok szerint, ha a részesedés százalékban egész számot lép át, így legközelebb akkor kell jelenteniük, ha 6 százalék alá érnek.

Azt természetesen nem tudni, hogy teljesen kiszállnak-e a cégből, vagy csak részvényeik nagy részét adják el, Warren Buffett azonban épp attól lett a világ leghíresebb befektetője, hogy állandóan számol, vizsgálja a piacot, és előre gondolkozik. Vélhetően úgy tartja, hogy a BYD elérte azt a világsikert, vagy talán még jóval nagyobbat is, mint amit ő várt tőle. Ugyanakkor az autógyártás nem egy korlátlan növekedésű, nagy profithányadú iparág, ezért most, amikor jó a piaci hangulat, kiszáll a befektetésből.

A guru cége

A Berkshire Hathaway a világ 9. legnagyobb nyilvános társasága, tőzsdei kapitalizációja 877 milliárd dollár. Előtte csak a legnagyobb technológiai óriások és a Saudi Aramco állnak a listán, portfólióbefektetéssel foglalkozó cég még soha nem nőtt ilyen nagyra.

A társaság portfóliójában jelenleg a legnagyobb súlyt az Apple részvényei képviselik, de már abból is adtak el. A társaság igen nagy összegű szabad pénzzel rendelkezik, olcsó részvényeket nem nagyon látnak az elmúlt másfél évtized hatalmas emelkedése után, így a részvényesi értéket nem kis részben sajátrészvény-vásárlásokkal növelik.

Maga Warren Buffett a cégben lévő részesedésének köszönhetően a Forbes szerint 133 milliárd dolláros vagyonával a világ 8. leggazdagabb embere. Előtte csak a legnagyobb tech guruk állnak, valamint Bernard Arnault, a Louis Vuitton fő tulajdonosa, aki cégének nagyjából felét birtokolja.