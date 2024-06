Az eddig bejelentetthez képest négy új épület engedélyeztetését kéri a BYD a szegedi üzeme építkezésén. Az így épülő legnagyobb épület egy 10 hektáros összeszerelő üzem, amely a valaha épült legnagyobb szegedi épület lesz. Az üzem méretének növelése tovább növelheti a terület logisztikai infrastuktúrájának túlterhelését – számolt be róla a Totalcar a Szegeder nyomán.

Az eddigi 90 hektárnyi engedélyezett terület látszólag kevés volt a kínaiaknak, így június elején újabb terveket nyújtottak be. A tervek között szerepel egy 500 méter hosszú és 200 méter széles, azaz 10 hektáros összeszerelő üzem, amelynek az alapozási munkálatai hamarosan meg is indulhatnak.

Az újonnan bejelentett épületek között szerepel még egy 435 méter hosszú festőüzem, és egy 370 méteres lökhárítógyártó-üzem is. A Szegeder kiemeli továbbá, hogy a nagyobb üzemkapacitás építése valószínűleg még inkább meg fogja izzasztani a térség logisztikai infrastruktúráját, amely már most is komoly fejlesztésre szorul.