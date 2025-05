A Labubu egy olyan plüsskarakter, amelyet egy kicsit, mintha Frankenstein rakott volna össze: nyúlszerű fülei vannak, színes szőrméje és huncut mosolya, ami egyúttal egy kicsit olyan is, mintha ránk vicsorogna. Sokan a köznyelvben a moncsicsihoz hasonlítják, és úgy írják le: olyan ronda, hogy az már cuki.

Plüssmítosz nyomában

A karaktert a hongkongi születésű, de Hollandiában nevelkedett művész, Kasing Lung alkotta meg még 2015-ben. A karakter egy mesefiguracsoport egyik tagja, amelyet az északi mitológia inspirált – ismerteti a szingapúri Bagaholicboy.

A figura köré fűzött történet szerint a manószerű lény egy lány, akinek magas, hegyes fülei, kilenc recés foga és egy kissé huncut mosolya van. A megalkotó Lung 2019-ben egy kizárólagos licencszerződést kötött a Pop Mart kínai játékgyártó vállalattal, hogy a rajzolt figurát formába öntsék. Azóta már több mint 300 különböző színben, formában és méretben kapható.

Az üzlet titka

A Labubu értékesítésében a rendkívül groteszk vonásai mellett az is szerepet játszott, hogy a Pop Mart egy remekül működő marketinget is köré épített:

A figurákat úgynevezett blind box-ban árulják, azaz a vásárló soha nem tudja pontosan, milyen labubut rejt a csomagolás, csak miután kibontotta. Ez a tartalomgyártóknak is ideális, hiszen rengeteg kicsomagolós videót készíthetnek, a meglepetés valódi erejével.

A kollekciók között rendkívüli ritkaságok is megtalálhatók, van, amelynek a megtalálására becslések szerint 1 a 72-höz is lehet az esély.

Labubu egy Pop Mart üzletben Bangkokban 2025. május 6-án Kép: AFP , Lillian Suwanrumpha

A Business Insider március végén arról számolt be, hogy a Pop Mart "The Monsters" játéksorozata, amelyhez a Labubu is tartozik, önmagában 3,04 milliárd jüan, azaz közel 146 milliárd forint bevélt generált 2024-ban, ami a vállalat teljes bevételének 23 százalékát tette ki. Maga a kollekció bevételei pedig elképesztő, 726,6 százalékos növekedést mutattak az előző évhez viszonyítva.

A kínai játékgyártó teljes bevétele 13,04 milliárd jüanra, azaz 1,8 milliárd dollárra nőtt 2024-ben, ami 106,9 százalékos növekedést jelent éves összehasonlításban.

A vállalat kiigazított nettó nyeresége 185,9 százalékkal nőtt, elérve a 3,4 milliárd jüant (476 millió dollárt) – írta a Kr Asia.

A Pop Mart részvényei is durva emelkedésnek indultak a Labubu-láztól: a CNN beszámolója alapján 2024-ben közel 370 százalékot emelkedtek, és 2025 elején is felülteljesítették az olyan kínai techóriásokat, mint a Tencent vagy az Alibaba.

A kőgazdagok szívét is meglágyítja

A Labubu nem csupán egy elkapkodott szörnyecske, hanem egy valódi státuszszimbólum: a Tiktokon felkapott témává vált a Louis Vuitton termékek kombinálása a szörnyecskékkel, és rengetegen rajonganak az ötletért, hogy a luxusretikülön csücsüljön a huncut mosolyú lény, akit a gyűjtők megszállottan öltöztetnek és gondoznak, mint a régi Tamagochi és Furby játékokat.

Labubu lufi egy karneválon 2025. február 7-én Udon Thaniban, Thaiföldön Kép: Getty Images , Lauren DeCicca

Egy eredeti labubu nagyjából 18-20 ezer forintba kerül, azonban számos másolata létezik: a teljesség igénye nélkül a budapesti ázsiai üzletekben találni Labobo, Lafufu és fauxbubu bábukat is, amelyek egytől-egyig a labubu olcsó másolatai. Egyes különleges darabok ára akár a 430 ezer forintot is meghaladhatja.

Bár a Pop Mart hivatalosan korábban azt állította a CNN cikke szerint, hogy magára vállalja a vámtarifákat, az új kollekciók áraiban már megmutatkozik némi drágulás. A Citigroup elemzői szerint a vállalat várhatóan gyorsítani fogja az ellátási lánc diverzifikálását, emelheti az USA-ban az árakat, vagy a bővülés súlypontját más országokba helyezheti át.