Hétszázötvenmilliárd forintos árbevételt és 40 milliárd forintos EBITDA nyereséget tervez 2028-ra az AutoWallis Csoport, ezzel mindkét mutató esetében megduplázhatja tavalyi eredményeit, amivel kapcsolatban Müllner Zsolt, az AutoWallis elnöke leszögezte:

további növekedést tervezünk, semmiképpen sem szeretnénk leállni.

Az AutoWallis Csoport 2019-es tőzsdére lépése óta az árbevétele négyszeresére, nyeresége tízszeresére ugrott. A régiós szinten meghatározóvá vált AutoWallis 2019 óta 48 milliárd forintot vont be a tőkepiacról, az általa képviselt márkák száma pedig 9-ről 24-re nőtt, ezen időszak alatt 11 akvizíciót hajtott végre, és 16 országra bővítette ki tevékenységét, sőt, bevételének több mint fele tartósan a külföldi piacokról származik. A vállalat 2023-as árbevétele 366 milliárd forint volt. Tavaly 44909 darab autót adtak el, ez 2022-höz képest 44, 2019-höz képest pedig 763 százalékos növekedés.

Az AutoWallis Csoport konszolidált árbevétele:

2019: 75 milliárd forint,

2020: 88 milliárd forint,

2021: 195 milliárd forint,

2022: 270 milliárd forint,

2023: 366 milliárd forint,

2028: ~750 milliárd forint.

Az eredményeket bemutató sajtóeseményen több beszámoló is elhangzott az autóiparral kapcsolatban, az elemzők szerint a 2020-as (-23,7 százalék) visszaesést követően 2024-ben (2,5 százalék) a tavalyinál (13,9 százalék) is magasabb növekedés várható, régiós szinten is 2,5-3 százalékban.

Ennek egyik legfőbb oka, hogy felpörgött az új autó értékesítés, a fogyasztás visszapattant a korábbi mélypontról, a kilátásokat pedig javítja, hogy a hitelezési volumenek javulhatnak a magas finanszírozási költségek ellenére, reálbér-növekedés zajlik, valamint fókuszba került a kamatcsökkentés.

Müllner Zsolt, az AutoWallis Csoport elnöke Kép: Wallis Motor

Az AutoWallis frissített növekedési stratégiájában egyébként azzal számol, hogy 2028-ig a tavalyi több mint duplájára, akár 750 milliárd forintra emelkedhet árbevétele és EBITDA nyeresége, valamint adózás előtti eredménye is ugyanilyen mértékben, 40 milliárd, illetve 25 milliárd forintra ugorhat.

Másrészt az európai autóiparra komoly hatással van továbbra is az elektrifikáció. Megfigyelhető az is, hogy a tisztán elektromos autók iránti kereslet csökkenni kezdett a magas árak miatt, viszont plug-in, hibrid típusok iránti kereslet megmaradt.

Az európai gyártók térvesztése is egyre jelentősebb, 2018 óta 25 százalékkal csökkent a gyártókapacitás.

A versenyképesség romlása mögött a magas energiaárak, a nyersanyagfüggőség, valamint az olcsóbb ázsiai márkák megjelenése húzódik meg.

Az elmúlt öt év szép volt, csodálatos, hatalmas és ijesztő

– fogalmazott Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója, hozzátéve, hogy mindennel együtt az árbevételük meghaladta az egymilliárd eurót, erre pedig kevés példa van az európai autópiacon is.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója Kép: AutoWallis

A következő öt év során a társaság az organikus növekedés mellett továbbra is évi 2-3 akvizícióval tervez a gazdálkodásában, miközben továbbra is célja, hogy az általa jelenleg lefedett országokban minél több, már képviselt márkával jelenjen meg kiskereskedelmi téren is szélesítve a portfólióját. A stratégiában az AutoWallis továbbra is a középkelet-európai régió országaiban kíván terjeszkedni, miközben a képviselt márkák bővítésén is dolgozik, különös tekintettel a feltörekvő gyártókra és márkákra. Lesz még idén is bejelenteni valónk – tette hozzá Ormosy Gábor.

A vezérigazgató felidézte azt is, hogy 2018/19-ben több nagy mondás is elhangzott az autóiparral kapcsolatban, amik aztán nem valósultak meg. Így például elmaradt az önvezetéses gépjárművek, illetve az adatkapcsolati technológia elmaradása is. Az elektromos autók elterjedését pedig nagyban befolyásolja az állami támogatás mértéke. Arról is beszélt, hogy az Európai Unió vélhetően átgondolja majd a „bigott” 2035-re vonatkozó autóipari szabályozást, amivel kitiltották volna az EU területéről a hagyományos gépjárműveket az elektrifikáció érdekében.

Az emberek igénye sem megerőszakolható, nem várunk robbanásszerű változást

– fogalmazott Ormosy Gábor.

Arról is beszélt, hogy a kínai piaci jelenlét egész Európát érinti, ugyanakkor európai gyártási kapacitások nélkül hosszú ellátási láncok és lehetséges európai védővámok veszélyeztethetik az ázsiai gyártók üzleti érdekeit. Európai gyártás mellett viszont csökkenhet a versenyelőnyük. Arról is beszélt, hogy a kínai gyártók között is komoly verseny alakult ki (százhatvan kínai autómárka közül választhatunk), hiszen már nem képes ellátni a belső kereslet a piacot.

Hallani lehet majd kínai vállalatok csődjéről, de nem a mi partnereink esetében

– tette hozzá.

Ugyanakkor az autó kereskedelemben résztvevők számára a kínai gyártók megjelenése egy lehetőség, hiszen a kínai autó is jó autó, és számunkra a vevők kiszolgálása a lényeg – fogalmazott az AutoWallis vezérigazgatója.

Nem gondolom, hogy az eddigi növekedési ütemet tudjuk tartani, de a 2028-as 750 milliárd forintos árbevételt kimondani sem túl bátor kijelentés

– fogalmazott Ormosy Gábor. Ezt egyébként azzal magyarázta, hogy a bővülés intenzívebb része 2026-ig tarhat, amit egy stabil, normalizálódó növekedési fázis követhet. A vállalat ebben az időszakban nem tervez újabb tőkeemelést, a stratégia megvalósítását a megtermelt nyereségből és más, elsősorban kötvény- és banki forrásokból tervezi finanszírozni. Ennek alapján a társaság vezetése 2026 után kiszámítható, hosszú távú osztalékfizetésre kíván javaslatot tenni a részvényeseknek. A 2028-ig terjedő időszakban az AutoWallis tovább tervezi erősíteni tőkepiaci jelenlétét, így cél az ESG minősítés megszerzése, további zöld finanszírozási lehetőségek elérése és az elemzői lefedettség bővítése, a sajátrészvények vásárlása, továbbá a részvényesi kör bővítése nemzetközi intézményi befektetőkkel.