Amikor II. János Pál húsz évvel ezelőtt, 2005. április 2-án meghalt, egy transzparens jelent meg a téren:

„Santo subito!”, azaz azonnal avassák szentté!

A bíborosok pedig anno követni kezdték ezt a rendkívüli népi kezdeményezést, amely alulról született és a lengyel pápa rendkívüli szentségi hírnevén alapult.

Olyannyira, hogy a konklávét megelőző általános gyülekezetekben petíciót terjesztettek és írtak alá a bíborosok, akik

azt kérték a megválasztandó pápától, hogy közfelkiáltással nyilvánítsák szentté Karol Wojtylát, kihagyva a kanonizáláshoz szükséges összes eljárási lépést.

XVI. Benedek, miután megválasztották, úgy döntött, hogy egy középutat követ, és a lengyel pápa halála után, öt éven belül megindította a szentté avatási folyamatot.

II. János Pál szentté avatása valóban megtörtént, és Ferenc pápa 2014-ben ünnepelte azt. Vele együtt szentté nyilvánítva XXIII. Jánost, miközben utódja, XVI. Benedek emeritus pápaként jelen volt az ünnepségen, ami egyedülálló és ritka eset.

Bíborosok látogatnak Ferenc pápa sírjához a pápai Santa Maria Maggiore-bazilikában, Rómában, Olaszországban, 2025. április 27-én. Kép: Simone Risoluti/Vatican Media/ Reuters

Pápasága alatt Ferenc boldoggá avatta és kanonizálta, azaz szentté avatta VI. Pált, valamint boldoggá avatta I. János Pált.

Ferenc pápa 942 embert avatott szentté Ferenc szentté avatási tevékenysége még II. János Pálét is felülmúlta, aki 27 éves pápasága alatt 482 embert avatott szentté, többet, mint az összes elődje együttvéve. Ferenc pápa majdnem kétszer ennyi embert nevezett meg mindössze 12 év alatt. Kétségtelen, hogy ezt a 942-es létszámot erősen torzítja, ha figyelembe vesszük az Otranto városának 1480-as ostromakor a törökök által kivégzett 813 vértanú szentté avatását is.

Amikor XVI. Benedek meghalt, nyugalmazott pápa volt, és a temetése szerényen zajlott le, de szentségének híre mindenki számára egyértelmű volt. Ferenc pápa halálával a helyzet egészen másnak tűnik.

Az Il Messaggero tudósítása szerint a négyszázezer ember, aki a rendkívül népszerű Ferenc pápa halálát követően lerótta tiszteletét az egyházfő előtt, részt vett a temetésen, és elkísérte a koporsót a Santa Maria Maggiore-ba, és azóta is tömött sorokban látogatja a pápa sírját, hatalmas szeretethullámot jelent, de anélkül, hogy tömegek kiáltották volna, amit II. János Pál pápa halálakor megtettek:

„Santo subito!”, azaz azonnal avassák szentté!

A bíborosoknak ezért nem volt népszerű véleményük, amit meglovagolhattak volna. Egyesek hangsúlyozták Ferenc pápa szentségre vonatkozó hírnevét, de ez nem volt döntő tényező.

A bíborosok ezúttal nem indítottak szentté avatási petíciót, mint anno II. János Pál halálakor.

Talán Ferenc pápa szent lesz, majd a Katolikus Egyház megítéli. Egyelőre azonban nincs terv a szentté avatási folyamatra. Továbbá, szándék van arra is, hogy véget vessenek a szent pápák egyfajta „felszaporodásának”: csak a 20. században öt volt belőlük, nyolc, ha a boldogokat és tiszteletreméltókat is figyelembe vesszük. A történelemben soha, kivéve a kereszténység hajnalán, nem voltak ilyen nagy számban szent pápák – számolt be róla az Il Messaggero.