Az MBH Bank közlése szerint a pénzintézet nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a tervezetthez képest több mint négyszeres túljegyzés mellett, összesen 2,16 milliárd euró értékben igényeltek MBH Bank kötvényeket. Ebből a bank 500 millió euró össznévértékű ajánlatot fogadott el.
A közleményben azt írják, hogy a tranzakció során a befektetői ajánlatot legnagyobb része nemzetközi befektetőtől érkezett, kisebb része pedig hazai intézményi befektetőktől.
Hangsúlyozzák, hogy a mostani kibocsátással együtt az MBH az elmúlt 3 évben összesen már mintegy 2 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL képes kötvényeket a nemzetközi EMTN program keretében, amely kiemelkedő volumennek számít a hazai kibocsátók körében.
Hivatalos: az MBH Bankhoz került az Otthon CentrumLezárult a tranzakció, amelynek keretében az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum többségi tulajdonrészét a Biggeorge Holding leányvállalatától.
