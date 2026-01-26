Oroszországban a kis- és középvállalkozások tömeges bezárására készülnek a háború okozta költségvetési válság következtében – írja Telegram-csatornáján az Ukrán Dezinformáció Elleni Központ.

Az Index arról számolt be, hogy

az áfaemelések és az egyszerűsített adózási rendszerhez való hozzáférés korlátozása miatt a kis- és középvállalkozások akár 30 százaléka megszűnhet.

A pénzügyi elemzők szerint az egyre növekvő háborús kiadások miatt a Kreml az állampolgárokra és a vállalkozásokra hárítja a pénzügyi terheket, s ezzel Vlagyimir Putyin veszélyes játékot űz. Hibába jön be ugyanis több pénz az adókból, ha Putyin nagyon túltolja az adóemelést, a bezáró vállalkozások egyáltalán nem fognak pénzt juttatni az államkasszába.

Miközben a propaganda azt hangoztatja, hogy Oroszország „stabilan ellenáll a szankcióknak” és a „putyini gazdasági csodát” emleget, a valóságban a gazdaság egyre jobban kimerül – áll a bejegyzésben.