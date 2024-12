Bejelentették a 2025-ös Sziget fellépőinek első neveit, akik között felbukkan például a 2025-ben 6 Grammyre is jelölt Chappell Roan. Havonta átlagosan 40,6 millió felhasználó streameli a nagy népszerűségnek örvendő számait, ezek közé sorolható például a HOT TO GO!; Pink Pony Club; vagy éppen a Good Luck, Babe! című dal, utóbbi jelenleg 1 milliárd lejátszás felett tart.

Nagyelőadóként érkezik az idén új albumot kiadó Charli XCX is, akinek 31,1 millió hallgatója van havonta, csak Spotify-on. Az új lemez a Brat nevet kapta, és olyan zenei együttműködések találhatóak benne, mint például a Guess featuring billie eilish című szám, amelyet értelemszerűen az idén szintén új albummal jelentkező Billie Eilish-al közösen alkotott az énekesnő.

Az elektronikusabb, futurisztikus audiovizuális produkciókat előnyben részesítők számára is van egy jó híre a szervezőknek, hiszen az előadók között felbukkan a DJ és producerként is tevékenykedő Anyma is.

Elfogadta még a meghívást Kneecap nevű ír rapcsapat, de koncertet ad még Blessed Madonna és a Papa Roach is.

Persze ezzel még nem teljes a lista, mutatjuk a további neveket:

Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Justice, Nelly Furtado, Papa Roach, 999999999, Adriatique, Ash Olsen, Bedouin, The Blessed Madonna, Blossoms, Brutalismus 3000, Carlita, Desiree, Dixon, Ecca Vandal, Eliza, Rose, Elli Acula, Estella Boersma, Fat Dog, Fatima Hajji, Fatima Yamaha, FJAAK, HoneyLuv, Hot Since 82, I Hate Models, Kenya Grace, Kneecap, Korolova, Kölsch, Luvcat, Noga Erez, Palaye Royale, Rilés, RØRY, RY X, Sama’ Abdulhadi, Scarlet Pleasure, Young Marco, Zaho de Sagazan