Ingyen elérhetővé teszi 5G szolgáltatását a Magyar Telekom az ügyfelei számára a nyári hónapokra. A hálózatot június 3. és szeptember 15. között Budapesten, vármegyeszékhelyeken, több vidéki városban és községben, valamint a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó környékén teszik díjmentesen elérhetővé az ügyfeleknek.

Azt írják közleményükben, hogy az 5G a havidíjas előfizetőknek automatikusan, míg a Domino ügyfeleknek a Telekom alkalmazásból történő aktiválást követően válik elérhetővé.

A Telekom idén is folytatja a több éves hálózatmodernizációs programját, melynek célja, hogy fenntartsa és fejlessze a szolgáltatás minőségét és a korszerűsítést. Mint írják, idén nyártól lakosságszám-arányosan a kültéri lefedettség már a 67 százalékos is megközelíti, a Balaton környékén pedig már a 90 százalékok is meghaladhatja.

Ahhoz, hogy valaki az ingyenes 5G hálózatot igénybe vehesse, a lefedettségen túl rendelkeznie kell megfelelő díjcsomaggal, 5G-képes készülékkel és olyan fizikai vagy elektronikus SIM-mel, ami minimum 4G képes.