Zöldbe váltott a Waberer’s: teljesen új szintre helyezték a fenntarthatóságot

A Waberer’s idén áprilisban mutatta be első fenntarthatósági jelentését, amely megfelel az új uniós CSRD-irányelvnek és az ESG-törvény előírásainak is. Az ennek kapcsán szervezett kerekasztal-beszélgetésen a vállalatcsoport ESG-igazgatója kiemelte, hogy az új jelentéstételi követelmények kapcsán kulcsfontosságú a tudásmegosztás, amelyben úttörő szerepet vállalnak a logisztikai szektorban. Deme Ágnes, a KPMG ESG-menedzsere elmondta, hogy az ESG nem csupán egy adminisztratív feladat, hanem stratégiai szemléletet is igényel. Vig Viktor, a Coca-Cola HBC projektvezetője pedig a Waberer’s-szel közösen megvalósított, sikeres zöld szállítmányozási tapasztalatokról számolt be.