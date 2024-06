A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) adatai szerint az év első öt hónapjában megkötött online utasbiztosítások díja naponta és személyenként 702 forint volt, ami mindössze 5,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 665 forintos szintet. Az igen kedvező díjszint ellenére a kiutazók mintegy harmada továbbra sem gondoskodik megfelelő utasbiztosításról, noha erre a védelemre annak is szüksége lehet, aki rendelkezik Európai Egészségbiztosítási Kártyával, illetve bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítással.

A hétvégén beköszönt az iskolai vakáció, és ismét százezrek kelnek útra, hogy szabadságukat, vagy annak egy részét külföldön töltsék. Az utazások célpontja, illetve a tervezett programok sokszínűsége alapvetően befolyásolja az optimális utasbiztosítás fedezeti körét, ezen keresztül a díját is.

Néhány elemen – ilyenek a betegség- és balesetbiztosítási limitek, az autós asszisztencia, vagy az értékes műszaki cikkek védelme – semmiképpen nem érdemes spórolni.

Térítési limit

Az egyes országokban jelentősen eltér a betegséghez vagy balesethez kapcsolódó orvosi ellátások költségszintje. Emiatt – minden eshetőségre felkészülve –

az EU országaiba legalább 50 millió forintos,

a világ távolabbi országaiba 100 millió forintos térítési limitekkel célszerű számolni.

Kanada és az USA esetében a kiemelkedő költségek miatt a kalkuláció során érdemes ennél is magasabb, minimum 150 millió forintos limitet beállítani.

A bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítások kapcsán is elsősorban az orvosi ellátás térítési feltételeit érdemes megvizsgálni, és szükség esetén kiegészítő utasbiztosítással erősíteni a biztosítási védelmet. Távoli úticél kiválasztásakor azt is meg kell vizsgálni, hogy a bankkártyához kapcsolt utasbiztosítás egyáltalán kiterjed-e a célországra is: az alapszintű dombornyomású kártyák ugyanis a legtöbb esetben csak Európán belül kínálnak erősen limitált fedezetet.

Szintén a bankkártya-biztosítások esetében fontos előre kideríteni, hogy az adott szolgáltatás nincs-e olyan egyedi feltételekhez kötve, mint az utazási szándék előre történő jelzése az érintett biztosító felé, illetve annak előírása, hogy a kártyát előzetesen már használatba vegyék az adott országban.

Korlátos a kártya

Az EU-ba szervezett külföldi utak esetében teljes védelmet az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) is csak utasbiztosítással kiegészítve képes nyújtani. Az EEK értelemszerűen az egészségügyi ellátással közvetlenül kapcsolódó költségeket fedezi, ugyanakkor nem fedez olyan kapcsolódó kiadásokat, mint például a betegszállítás költségei, az utastársak és hozzátartozók utazásával kapcsolatos kiadások, a poggyászkár, valamint a külföldön kiemelt jelentőséggel bíró 24 órás telefonos asszisztenciát sem nyújt a bajba került utasnak.

Ha a rászoruló utas magánszolgáltató intézményben látják el, a kártya az ellátást csak akkor fedezi, ha az adott szolgáltató szerződéses viszonyban áll az adott tagállam társadalombiztosítási szervével. Emellett számos országban az állami szolgáltatók esetében is önrészt kell fizetni az ellátásért, egyes uniós államokban pedig visszatérítéses rendszer működik, vagyis az ellátás és a gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülőnek kell megelőlegeznie.

Az utasbiztosítások feltételei között igen jelentős eltérések vannak, ezért a szerződéskötés előtt mindenképpen célszerű biztosítási alkusz segítségével több biztosító többféle ajánlatait is összehasonlítani

– hívja fel a figyelmet Baksa Melinda, a FBAMSZ elnökségi tagja.

Kiemelte: Ma már a biztosítási alkuszok összehasonlító felületein percek alatt akár magunk is elvégezhetjük ezt a feladatot, az igényeinknek megfelelő utasbiztosítás megkötésével pedig egyszerűen elérhetjük, hogy a nyári vakáció valóban a lehető legkisebb kockázatok mellett teljen.