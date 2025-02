Sikerrel zárult a Semmelweis Egyetem (SE) munkatársai és a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet munkatársai által végzett, több éves kutatás az egyes pajzsmirigydaganatok új, minimál-invazív kezelési módszerének kidolgozása kapcsán. A jövőben Magyarországon érhető el a régióban elsőként a vágás nélküli technológia, amely nemcsak a betegek számára biztosít gyorsabb és kevesebb kockázattal járó gyógyulást, hanem a pajzsmirigy működését is megőrzi.

Az alternatív kezelési technológia a magánellátásban és állami finanszírozásban is elérhető a betegek számára.

A régióban elsőként Magyarországon

Az új, vágás nélküli eljárás Magyarországot is a pajzsmirigyrák kezelésének élvonalába helyezi. Az első nemzetközi érdeklődők már bejelentkeztek a kezelés elsajátítására oktatás keretében.

A magyar kutatás forradalmasítja a pajzsmirigyrák kezelését minimál-invazív technológiával, a sikerrel zárult nemzetközi jelentőségű kutatással a világ élvonalába kerültünk – mondta Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem és a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet intervenciós radiológus főorvosa, egyetemi docens.

Noha globálisan 2015 óta folynak kutatások a rosszindulatú pajzsmirigyrák termoablációs kezelésével kapcsolatban, de alig van még szakirodalma, így a több éves magyarországi kutatás adatai újabb, komoly mérföldkőnek számítanak.

Kép: Premier Med

Az új módszer nemcsak a betegek számára kínál kíméletesebb alternatívát, hanem hosszú távon a rákkezelés terén is jelentős áttörést jelenthet. Magyarország ezzel vezető szerepet játszhat az orvosi innovációk területén, különösen a minimál-invazív rákkezelés terén – hangsúlyozta a főorvos.

A hőkezelési technológiát, a rádiófrekvenciás ablációt (RFA) az elmúlt évek során a Premier Med alkalmazta először és egyedüliként Kelet-Közép-Európában a jóindulatú pajzsmirigy göböknél, és most már a rosszindulatú pajzsmirigydaganatok kezelésére is sikerrel használják. A módszer lényege, hogy ultrahangon nyomon követve egy vékony tűvel megszúrják a pajzsmirigy rákos daganatát, felmelegítik a szövetet, a keletkezett hő pedig elpusztítja a kóros sejteket anélkül, hogy a pajzsmirigy működését károsítanák.

A beavatkozás után a betegeknek nem szükséges hormonpótló kezelés, jelentősen csökkennek a szövődmények és a felépülés is sokkal gyorsabb. Az egy centimétert meg nem haladó papilláris pajzsmirigyrákoknál vizsgálták a kezelés biztonságosságát. Ez a leggyakrabban előforduló elsődleges rosszindulatú pajzsmirigy daganat, ezért létfontosságú a gyors és biztonságos kezelés – sorolta a pozitívumokat a főorvos.

Fontos kiemelni, hogy az ambulánsan elvégezhető abláció során minimalizálható a műtéti terhelés, a fertőzésveszély, nem marad heg, jelentősen lerövidül a felépülési idő, csökken a beavatkozástól való szorongás, emellett a kezelés sokkal kevesebb erőforrást és anyagi ráfordítást igényel, mint a fekvőbeteg-ellátásban nyújtott, jellemzően műtéti megoldások.

A kezelés - amely nem igényel altatást, és az előkészületekkel együtt nagyjából másfél órát vesz igénybe, nem befolyásolja a pajzsmirigy működését, szemben a pajzsmirigy egészének vagy egy részének eltávolításával.

A daganatok a kezelést követően összezsugorodtak, nincs hosszú felépülési idő, a sebészeti beavatkozásokkal szemben a páciensek folytathatják a megszokott életüket már néhány órás pihenés után.

Arra is felhívta a figyelmet a főorvos, hogy a nyitott műtét mellett ma az is előfordul, hogy tartós megfigyelést javasolnak a rosszindulatú pajzsmirigyrákban szenvedőknek. Ez hosszan tartó lelki terhet jelent a betegeknek, így ezzel a módszerrel összehasonlítva is vitathatatlan az új, azonnali eljárás előnye.

Az onkoteam dönt

A beavatkozás állami finanszírozásban is elérhető a Semmelweis Egyetemen, nem szükséges Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) engedélye sem, hiszen egyedi méltányossági kérelem nélkül is kezelhetetik a rosszindulatú daganatot. A kezelés a Premier Mednél pedig magánfinanszírozás keretében vehető igénybe.

A beavatkozást megelőzően alapos kivizsgálás után választották ki a kutatásban részt vevő pácienseket, majd úgynevezett „onkoteam” orvoscsoport hozta meg a döntést, hogy a beteg alkalmas-e a kezelésre – mondta Reismann Péter, a Semmelweis Egyetem belgyógyász-és endokrinológus szakorvosa, egyetemi docense.

A kutatásban 55 betegből 28 páciens (19 nő és 9 férfi) felelt meg a beválogatási kritériumoknak. Az egyetemi docens hozzátette: a termoablációs kezeléseket minden esetben a sebészeti megoldásokról és a minimál invazív kezelésekről történő alapos felvilágosítás és tájékozott beleegyezés előzte meg. Az eredmények szerint a termoablációval kezelt daganatok a 12 hónapos kontroll után már nem is voltak láthatóak a képalkotó vizsgálatok során. Nem alakult ki semmilyen súlyos mellékhatás, mint például hangszálbénulás vagy vérzés.

A kutatás során alkalmazott módszerek és az eredmények alátámasztják, hogy a rádiófrekvenciás abláció egy hatékony és biztonságos alternatíva lehet a korai stádiumú pajzsmirigy rosszindulatú daganatainak kezelésében.

Az elmúlt 30 évben a pajzsmirigy rák előfordulási gyakorisága sokszorosára emelkedett.

Reismann Péter kiemelte: a pajzsmirigyrák korai észlelése és kezelése jelentős egészségnyereséggel járhat. A pajzsmirigy az életműködést biztosító és fenntartó hormonokat termel, ezért az olyan eljárások, amelyek nem befolyásolják a pajzsmirigy működését előnyt élvezhetnek a klasszikus sebészeti beavatkozásokkal szemben – mondta a szakorvos.

A közel 300 millió forintos kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) több mint 167 millió forinttal támogatta, erről már Riesz Zsófia, a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet stratégiai- és kommunikációs igazgatója beszélt. A kutatás eredményeit már bemutatták több hazai és nemzetközi orvos konferencián is, és különösen nagy figyelmet kaptak az Európai Kardiovaszkuláris és Intervenciós Radiológiai Társaság (CIRSE) valamint a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság kongresszusán.

A Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet a legújabb orvosi technikák oktatásában is élen jár, így orvostanhallgatók és képalkotó diagnosztikai analitikus hallgatók – köztük a Semmelweis Egyetem hallgatói – számára biztosítanak lehetőséget a legmodernebb kezelési módszerek elsajátítására.

A magyar hallgatókon kívül nemcsak Európából hanem a világ minden tájáról – például Brazíliából, Szaúd-Arábiából – érkeznek szakorvosok, hogy elsajátítsák ezeket a legkorszerűbb minimál invazív műtéti eljárásokat. A közeljövőben szeretnének minél tágabb betegcsoportot bevonni a kezelésekbe. Reisz Zsófia hozzátette, hogy a módszert a vesedaganatoknál, a májdaganatoknál már régóta használják.