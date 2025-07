Sokan vannak, akik még nem tudták megvásárolni vagy megépíteni az első saját lakásukat, az új támogatást mindenki igénybe veheti, aki az első lakását vagy házát szeretné megvenni, és az ingatlan bárhol lehet, a legkisebb faluban, vagy akár Budapesten, és korhatár sincs – ezeket jelentette be Orbán Viktor a mai kormányülés szünetében a Facebookon.

A részletekről elmondta:

maximum 50 millió forintot lehet felvenni;

3 százalékos kamat lesz a teljes futamidőre;

ami maximum 25 év lehet;

az önerő 10 százalék;

korhatár nincs.

A kormányfő emlékeztetett, ma 6-8 százalékos kamatok jellemzőek a lakáshitel-piacon, így a 3 százalék nagyon kedvező.

Hozzátette, szeptember elején megindítják a következő programot, amely a lakásfelújítóknak kedvez majd, de erről részleteket egyelőre nem árult el.