- Békére építő költségvetést nyújtunk be, a gyermeket nevelő családok lesznek a kedvezményezettjei - kezdte Gulyás Gergely a Kormányinfót.

Ezután sorolta, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelően milyen jóléti intézkedések következnek. Egyszerűsödik az adórendszer, folytatódnak a béremelések.

Óvatos tervezés, de lehetőséget ad mindenkinek, hogy előre lépjen

- mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Számtalan, korábban már bejelentett intézkedésre biztosítanak forrást. Fenntartják a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, 13 százalékkal nő a tervezet szerint a minimálbér. A költségvetés biztosítja a korábbi ígéreteknek megfelelően a hathavi fegyverpénzt, miközben csökkentik a hiányt, az államadósságot és az inflációt.

Nagy Márton úgy vezette fel, hogy visszatérünk az adócsökkentési politikához. Az is kiderült, hogy

3,7 százalékos hiánnyal terveznek jövőre.

A nemzetgazdasági miniszter hosszan sorolta a jövő évi költségvetés számait:

a következő évben 4,1 százalék lehet a növekedés,

az infláció 3,6 százalék,

az államháztartás hiánya GDP-arányosan tovább csökken, míg idén magasabb lehet a célnél, jövőre 3,7 százalékra csökkenthetik.

Az adósságráta jövőre 72,3 százalékra jöhet ki, 95 ezer milliárd folyóáras GDP-vel számolnak forintban.

A kiadási főösszegek tekintetében

35 ezer milliárd forint körüli kiadási főösszeggel terveznek,

a bevételi oldal 34 ezer milliárd körül lehet.

A pénzforgalmi egyenleg hiánya 4100 milliárd, az eredményszemléletű hiány 3600 milliárd forint körül alakulhat.

Nagy Márton megerősítette, hogy a hiánynak csökkennie kell, ugyanakkor a kamatkiadásokkal párhuzamosan. Az elsődleges egyenlegnek nulla körül kell maradnia. A kamatkiadás 3,7 százalék lehet.

Béremelésekről is volt szó

A nemzetgazdasági miniszter a béremelésekről elmondta, 450 milliárd forintot különítenek el a hathavi fegyverpénzre. Folytatódik a tanári béremelés, emelkednek a minimálbérek is 13 százalékkal.

Az önkormányzatoknál

a 10 ezer fő alatti településeken béremelésre lehet számítani,

még idén 15 százalékkal, a választási év januárjában pedig további 15 százalékkal emelik az ott dolgozók bérét.

Az extraprofitadók tekintetében megvizsgálták, hogy jogos-e a fenntartásuk. Arra jutottak, hogy amíg az extraprofitok fennmaradnak, alkalmazzák ezeket az adókat.

Az biztos, hogy a bankrendszerben fenntartják az extraprofitadót, 360 milliárd forintos adóval számolnak, aminek a fele leírható, ha állampapírt vásárolnak a bankok. A kiskereskedelmi és a biztosítási adó is fennmarad.

Jönnek viszont adóegyszerűsítések is és digitalizációs lépések, mindemellett a mikrovállalkozások társaságiadó-kedvezményeit növelik.

Lecsapnak a csalókra

Nagy Márton kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az otthonfelújítási programban szigorították az ellenőrzést, ugyanis sok elszámolásnál fiktív számlák jelentek meg a támogatás igénylésénél. Bővítették is ezért a NAV hatáskörét, ugyanis csak azoknak a családoknak jár a pénz, amelyek ténylegesen az otthonfelújításra fordítják.

Matolcsy és a jegybanki alapítványok

„Nem tudok arról, hogy én asszisztáltam volna ehhez” – válaszolta Nagy Márton a 444 kérdésére, amely arra vonatkozott, hogy miért asszisztált az MNB alelnökeként a Matolcsy család tevékenységéhez. Nagy Márton viszont azzal érvelt, hogy az ÁSZ jelentésében feltárt problémák arra az időszakra vonatkoznak, amikor neki az MNB alelnökeként sem volt rálátása az MNB alapítványaira

- semmilyen korábbi pozíciójában nem volt ellenőrzési jogköre

Arról beszélt, hogy a jegybanki igazgatóság a saját hatáskörében döntött a konstrukciók létrehozásáról, és később sem merült fel, hogy szabálytalanság történt volna. Nagy Márton szerint sem akkor, sem később nem álltak rendelkezésére olyan információk, amelyek problémás működésre utaltak volna.

Kiderült az is, hogy

Nagy Márton még mindig nem olvasta el az ÁSZ jelentését az MNB-ről

Nagy Márton szerint neki majd akkor kell foglalkozni ezzel az üggyel, amikor tények lesznek, de most vizsgálat folyik, ennek lesz is, van is következménye, „nem úgy, mint a másik oldalon” - szögezte le a Telex kérdésére.

Arra, kérdésre, hogy miért mondta korábban, hogy nem akarta felidegesíteni magát, azt mondta, hogy szerinte egy ilyen jelentés mindenkit felidegesít. A miniszter szerint amikor az MNB alapítványa Várkert Kaszinót megvette, aztán luxusétteremmé alakította át, az az alapítvány dolga volt, az MNB vezetésének erre nem volt ráhatása.

A jegybanki vagyonvesztéssel kapcsolatban azt is mondta, hogy amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy jogszerűtlenség történt, akkor foglalkozni fog az üggyel. Ugyanakkor a vizsgáltara, „vannak megfelelő intézmények” – tette hozzá.

Erre „kalandoznak” tovább árrésstopban

872 termék ára csökkent, egyelőre mindenki fegyelmezetten betartja, nincs keresztárazás. A márciusi inflációban már van hatása, az árrésstop jól működik - vonta le a mérleget Nagy Márton.

Szépségápolás, piperecikk, háztartási termékek felé nézelődnek - május végén döntenek, hogy „kalandoznak” tovább, vagy „kalandoznak vissza”.

Mekkora forint-euró árfolyammal számoltak?

- 400 forint körüli árfolyammal számolunk, de ez még a benyújtásig változhat - válaszolta az Economx kérdésére Nagy Márton. De ez technikai számítás, ám nincs árfolyamcélja a kormánynak - és ebben nincs változás. Az árfolyam-politika a Magyar Nemzeti Bank hatásköre, és a miniszter jelezte, hogy a jövőben nem kíván véleményt formálni a monetáris politikáról – noha, saját szavaival élve, korábban ezt „vehemensen” megtette.

- A jó árfolyam a stabil árfolyam, ezt kell védeni, de ez a jegybank feladata. Ha erősödik az árfolyam én ennek örülök - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy hogy áll a 100 új gyár program, „Jól” – vágta rá a miniszter. Nagy Márton szerint nagy a verseny, de napok-hetek kérdése, hogy be tudják jelenteni az első 100 nagy új gyárat. Elsősorban a gépipar, a kutatás-fejlesztés és az élelmiszeripar területén működnek.