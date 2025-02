Az erős külföldi működőtőke-beáramlást támogatja, valamint jelentős ipari és logisztikai ingatlanfejlesztéseket mutat be Magyarország a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en Cannes-ban március 11-e és 14-e között. A Magyarország-standon a bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiac, valamint a lakóingatlan-, hotel- és irodaportfóliókat sorakoztatnak fel, amelyek tovább erősítik az ország helyét a nemzetközi ingatlanpiacon.

A kiállításon az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közösen a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE szakmai támogatásával mutatják be az ipari és logisztikai ingatlanok piacán tapasztalható dinamikus növekedést, amit Magyarország a külföldi működőtőke-beáramlásának köszönhet.

A Magyarország-stand fő kiállítói az olyan innovatív ipari ingatlanfejlesztők, mint a HelloParks (a Futureal-csoport tagja) és az Innovinia (az IGPark-ok fejlesztője és tulajdonosa). Állami szereplőként az INPARK lesz jelen a vidéki városokat is kiemelt szerephez juttatva.

Magyarország az ipari ingatlanpiacon tapasztalható dinamikus növekedését és a külföldi befektetők számára kínált lehetőségeket mutatja be a MIPIM-en. A Magyarország-stand középpontjában az ország vidéki városainak vonzereje és az ipari-logisztikai szektor bővülése áll – mondta Takács Ernő, a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke.

A Magyarországra irányuló külföldi befektetések, különösen a BMW, a CATL és a BYD gyárak körüli fejlesztések, tovább erősítik a logisztikai és ipari ingatlanpiacot – tette hozzá IFK elnöke. A tavalyinál izmosabb ipari mutatókra számítanak, a termelés lendülete pedig az ipari és egyéb ingatlanfejlesztéseknek további lökést ad – mondta Takács Ernő.

A világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata CBRE adatai alapján az IFK elnöke hangsúlyozta: a tavalyi szűk, 300 millió eurós eredménnyel szemben az idén a magyar befektetési piac elérheti a 800 millió eurót is.

A nettó bérbeadási szint megegyezett a 2023-assal, 380 ezer négyzetméter körül volt Budapesten, és egyre erősödött a vidéki városokban. Az építési oldalon a tavalyihoz hasonló, durván 250 ezer négyzetméter átadása várható 2025-ben Budapesten, vidéken azonban a tavalyi rekord év (250 ezer négyzetméter) után szerényebb, 144 ezer négyzetméter lehet a bővülés, de jövőre ez elérheti a 170 ezer négyzetmétert is.

Az irodafejlesztések terén Budapesten 530 ezer négyzetméter van jelenleg építés alatt bár ennek a túlnyomó része, 400 ezer négyzetméter állami szereplőknek épül. Új irodapiaci központok születnek a 14. és 11. kerületben. Arra számítanak, hogy az átadási hullám 2026-ban fog tetőzni. Idén az irodai befektetési piacot inkább a tavalyról áthúzódó átadások bővítik majd.

Kedvezőek a kilátások a lakóingatlan-fejlesztéseknél, a lakáspiac újra a befektetői, fejlesztői érdeklődés középpontjába került. Több új irány is elindul, ha lassan is. Ilyen az intézményi bérlakáspiac, amely nálunk még mindig csak gyerekcipőben jár, de szép lassan ide is elérkezik ez a szegmens – mondta Takács Ernő.

A turizmus jó teljesítményének köszönhetően kiugrás előtt állnak a hotelfejlesztések is, a nemzetközi hotelüzemeltetők érezhetően keresik a budapesti beszállási lehetőségeket. Magyarország kifejezetten jó célpontja a magas minőségű, 4-5 csillagos hotelfejlesztéseknek – hangsúlyozta.

2024-ben már a második éve törte át a tízmilliárd eurós álomhatárt a működőtőke-beáramlás Magyarországon, miközben történelmi csúcsot ért el a támogatott magyar tulajdonosi hátterű cégek száma

– mondta Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa.

A legtöbb külföldi projekt – tíz beruházás – Magyarország első számú partnerétől, Németországból érkezett, a második helyen Kína és az Egyesült Államok áll holtversenyben, 7-7 befektetéssel.

A magyar gazdaság dimenzióváltását segíti elő a projektek területi megoszlása is, hiszen 82 százalékuk Budapesten kívül helyszínt céloz meg, és jelentős a beruházásösztönzési rendszer folyamatos finomhangolásával fókuszba kerülő déli régiók szerepe. Erős évet zárt például Csongrád-Csanád vármegye, amely 12 hónap alatt hat projektet szerzett meg.

Bemutatkozik a MIPIM-en az ipari befektetések ösztönzése érdekében 2016-ban létrehozott NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt, amely INPARK márkanév alatt vált ismertté. A HIPA tulajdonosi joggyakorlása alatt működő vállalatcsoport 20 magyarországi telephelyen, közel 900 hektárnyi területen van jelen, így a legnagyobb ipari fejlesztési telekportfólióval rendelkezik az országban, mondta Albrecht Armand, a NIPÜF Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok egyre nagyobb szerepet kapnak a befektetői döntésekben, különösen a zöldenergia és az energiatárolás iránt mutatott növekvő érdeklődés tükrében. A vezérigazgató az elmúlt időszak sikerprojektjeként megemlítette a tavaly átadott debreceni CATL, és a hamarosan induló, hatvani Xinzhi Group projektet.

A vidékre érkező befektetések volumene évről évre nő, óriási még a potenciál az ország egyes részeiben, ezeket a lehetőségeket hangsúlyozzák a Magyarország-stand fő kiállítói. Debrecen kiemelt figyelmet kap a MIPIM-en, a következő néhány év során végbemenő léptékváltást prezentálva. A cívis város az elmúlt évtizedben több mint 12 milliárd eurónyi beruházást vonzott, és a következő években is komoly gazdasági növekedésre számítanak.