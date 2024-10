A menopauza egymillió magyar nőt érintő probléma, hangzott el a menopauza világnap miatt tartott sajtótájékoztatón. A változókor általában 45 év felett kezdődik, és akár több évtizeden át is tarthat. A leggyakrabban jelentkező tünetek a hőhullám és az izzadás, ezek már a menopauzális átmeneti szakaszban, a hormonális változások beköszöntével megjelenhetnek. Szakemberek azt javasolják, hogy ezekkel a tünetekkel már érdemes szakembert felkeresni.

Tévhit, hogy a menopauza a nők életének természetes velejárója, mondta Jakab Attila, endokrinológus, a Magyar Menopausa Társaság korábbi elnöke, vezetőségi tagja.

Elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy a menopauzális tünetek jelentősen befolyásolják a munkahelyi teljesítményt, ötből három 45-55 év közötti nőre negatívan hatnak a tünetek halmaza.

Jakab Attila szerint az elmúlt évszázadokban a nőknek egy része meg sem érte a menopauza bekövetkeztét, ma viszont a társadalmi fejlődés lehetővé tette, hogy a nők évtizedekkel túlélik a változókort.

A hazai menopauza ambulanciák hálózata nehézségekkel küzd, jellemzően egy általános nőgyógyászati rendelésen nem tudnak segíteni a változókorban lévő nőknek, válaszolta az Economxnak Jakab Attila. Kiemelte: a menopauzára szakosodott szakrendelés listája megtalálható menopauza társaság honlapján, ezek jellemzően magánrendelések.

A magyar nők nem szívesen beszélnek róla

Egy 2022-ben végzett globális felmérés szerint a nők Magyarországon beszélnek a legkevésbé szívesen a változókori problémáikról; mindössze 28 százalék válaszolta azt, hogy számára nem jelent gondot nyíltan beszélni erről. A vizsgált országok között ezzel az adattal az utolsók között vagyunk. Ugyanakkor az Egyesült Királyságban a válaszadók 78 százaléka nyilatkozott pozitívan.

Az életkorral csökken a petefészek tüszőállományának tartaléka, a menopauza és átmeneti éveiben rendszertelenné válnak a ciklusok. A nők az izzadás, a hőhullámok mellett, alvászavart, esetleg hajhullást is tapasztalnak, de kardiovaszkuláris problémáktól is szenvednek. De a mentális egészségre hatással lehet a menopauza, memóriavesztés, és koncentrációzavar és agyi köd is jelentkezhet, sorolta a tüneteket a Jakab Attila.

A változókor hosszú távon súlyos egészségi kockázatot hordoz magában, megnőhet a csontritkulás, az anyagcserezavarok és szív-és érrendszeri betegségek kockázata, mondta Halmos Anita, a Kosztolányi Medical Center szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvosa.

A változókor a nők életében a hormonális hullámvasút, és ami utána várható sem minden esetben sem nevezhető nyugodt időszaknak a súlygyarapodás is sokaknak okoz problémát.

Sok nő számára egyáltalán nem kellemes a menopauza megélése, mégis jó lenne meglátnunk benne a jót, mondta Iványi Orsolya menopauza-nagykövet. Ma már 80 évig is élhetünk, a 60 éves kor utáni állapotunk főleg attól függ, hogy a változókorban hogyan éltünk, mondta az aktivista.

Annak érdekében, hogy a férfiak jobban megértsék, min mennek át a nők a menopauza során, az Over The Bloody Moon menopauza ügynökség, 20 ezer nő tapasztalatait felhasználva kifejlesztett egy munkahelyi érzékenyítő eszközt, egy mellényt, világ egyetlen menopauza-szimulátorát, amit férfiak is viselhetnek, hogy megtapasztalják a menopauza egyik legzavaróbb tünetét, az intenzív hőhullámokat, amelyek fizikailag, kognitívan és érzelmileg is hatással lehetnek.