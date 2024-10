Továbbra is későn mennek orvoshoz a férfiak, a cél, hogy idén ősszel több ezer 45-50 között férfi vegyen részt PSA-szűrésen, hangzott el a férfi egészséggel kapcsolatban megrendezett sajtótájékoztatón.

Valamilyen változásra van szükség, hogy a szűrővizsgálatokon még többen vegyenek részt, emelte ki Révész Máriusz, a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára. Ha minden évben papír alapú behívókat küldünk a lakosságnak, a számok azt tükrözik, hogy ez nem működik, kevesen vesznek részt a betegségek megelőzése miatt fontos rákszűréseken, emelte ki az államtitkár.

Az Economxnak elmondta, igazságtalannak tartja, hogy az, aki egy néhány ezer forintos vizsgálat elhalasztása miatt súlyos beteg lesz, és a kezelése sok százezer vagy sok millió forintba kerül, azoknak a betegeknek az egészségügyi ellátását az egészséges embertásai fizessék ki.

Hozzátette, valamilyen ösztönzőre van szüksége a rendszernek. Példaként említette, hogy el tudja képzelni azt is, hogy esetleg magasabb adót fizessen az, aki nem vesz részt szűrővizsgálaton. Valamilyen változásra van szükség, hogy az ingyenes szűréseken még többen vegyenek részt.

Őszi kampány

Egy nagy kampány indul ősszel, aminek célja, hogy az urológiai betegségekre, a férfi bajok fontosságára felhívják a figyelmet. Októberben és novemberben 20 helyszínen lehet majd orvosokkal találkozni, hogy az egészségtudatosságra, a szűrésre felhívják a figyelmet, mondta Szántó Árpád, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke.

Évente több mint 1400 férfi hal meg prosztatarákban, négyezer új beteget diagnosztizálnak, mondta Nyirády Péter, Semmelweis Egyetem (SE) Urológiai Klinika főtitkára. Az időben felfedezett prosztatarák teljes mértékben gyógyítható, fontos, hogy a férfiak évente egyszer elmenjenek egy PSA-szűrésre. A PSA-szűrés egy egyszerű vérvétel, a PSA a prosztata által termelt fehérje, ami a vérből kimutatható, mondta Nyirády Péter. Egy megemelkedett PSA érték nem jelent azonnal daganatos megbetegedést, hiszen a PSA-szintet számos dolog befolyásolja, sorolta a szakember, Gyulladások, jóindulatú megnagyobbodás, vérhígító használata vagy intenzív fizikai aktivitás is miatt is emelkedhet a PSA-érték. De azt is kiemelte, a prosztatarák hosszú távon tünetmentes.

A családorvosoknak is fontos szerepe van a szűrésben, mondta Torzsa Péter, a SE Családorvosi Tanszék egyetemi tanára. A tervek között szerepel, hogy a PSA-szűrést a jövőben a háziorvosok is kérhessék, a férfiaknak ne kelljen, amiatt az egyszerű vérvizsgálat miatt urológus szakorvost felkeresniük.

Az 50 év feletti férfiak számára nagyon fontos az évenkénti szűrés, az egyetemi tanár a rizikófaktorok között említette, ha a családban volt prosztatarákos beteg, de ha a női ágon volt emlő-, esetleg petefészekrákos, akkor is fontos a férfiak számára a PSA-szűrés.

Egyébként a magánellátásban egy PSA-szűrés ára nem éri el a háromezer forintot sem.

Kiemelte, a zsírszegény étkezést, a mozgás fontosságát, hiszen a magyar lakosság 60 százaléka elhízott. A dohányzást is a rizikófaktorok között említette, 20-30 százalékkal agresszívebb prosztatarákot diagnosztizálnak a dohányosoknál. Jelenleg 140 rezidens van a családorvosi tanszéken és a képzésbe bekerült az urológia is, a rákszűrés fontosságát mellszéleséggel támogatják.

Jelenleg 441 ezer tagja van a Millió Lépés Programnak, mondta Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója. Az őszi kampányt Gyerünk Apukám! címmel hirdették meg. Tizenegy hét során mozgásra, egészséges táplálkozásra, a szűrővizsgálatok fontosságára szeretnék felhívni a férfiak figyelmét.

Tízből csak hat férfi éri el a nyugdíjkorhatárt

Az idei évben az 1958-as korosztály ment nyugdíjba. Tíz férfiből hat veszi fel a nyugdíját, négyen már nem élték meg a 65 éves kort, mondta Nyirády Péter.

A magyar férfi lakosság 20 százaléka sportol rendszeresen , a skandináv országokban ez az arány eléri a 60-70 százalékot is. Az emberek a saját egészségükért 90 százalékban felelősek.

Az életmódnak nagyon fontos szerepe van, hívta fel a figyelmet Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke. A cél, hogy húsz szűrési alkalmon 1500 férfi szűrővizsgálata megtörténjen. A létrehoztak egy weboldalt is, ahol tájékozódni lehet a szűrővizsgálatokról.

A prosztatarék világszerte a leggyakoribb daganatos betegség a férfiak körében, minden nyolcadik férfit prosztatadaganattal diagnosztizálnak élete során. Hazánkban ez a betegség teszi ki a férfiaknál az összes rákbetegség 10 százalékát, és a harmadik leggyakoribb halálok a férfiaknál. A betegség leggyakrabban az 50-70 év közöttieket érinti, de egyre gyakoribb a fiatalabb korosztálynál is.

Kilenc év mínuszban vagyunk

A valóságban Magyarországon a várható élettartam 4,5 évvel elmarad az uniós átlagtól, a legjobb országokhoz képest pedig kilenc év elmaradásunk van, mondta Révész Máriusz.

Jelenleg Magyarországon az egészségügyért felelős államtitkár az én vagyok, Takács Péter valójában a betegekkel foglalkozik, ezt már mondtam az egészségügyi államtitkárnak is,

– emelte ki Révész Máriusz.

Jelenleg a magyarok 59 százaléka soha nem sportol, a finneknél a nem sportolók aránya 9 százalék körül, van. Az államtitkár szerint az oktatásban is kell keresni a megoldást, most készül a Monspart Saroltáról elnevezett Aktív Életmód-stratégia, és fontos lenne, hogy a tanítók és a tanárok is az egészséges életmódra neveljék a gyerekeket.

Révész Máriusz szerint bármennyit költhetünk az egészségügyi ellátórendszerre, ha az életmódunkra nem figyelünk oda, ezt a megállapítást már a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is hangsúlyozza.

A legfontosabb a prevenció, ha meg tudjuk előzni a betegségeket, ezzel radikálisan lehet javítani egy nemzet életminőségén, és a lelki egyensúlyán is.

Népbetegség a jóindulatú prosztata megnagyobbodás

A prosztata jóindulatú megnagyobbodásának valamilyen súlyosságú változata (BPH) Magyarországon mintegy 600 ezer globálisan csaknem 1 milliárd beteget érint. Kialakulásának elsődleges oka a középkorú férfiakban elkezdődő hormonális változás, de a neurológiai elváltozások, az elhízás, a cukorbetegség és a metabolikus szindróma is segíti a kifejlődését.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja is

Az emlőrák az egyik vezető rosszindulatú megbetegedés a nők esetében, hazánkban évente mintegy 8 ezer emlődaganatos esetet diagnosztizálnak. Sajnos a betegség egyre fiatalabb életkorban jelentkezik, például olyan okok miatt, mint a későbbre tolódó gyermekvállalás, vagy a környezeti ártalmak. Ahogy a legtöbb daganattípus esetében, úgy az emlőrák leküzdésében is kulcstényező a korai felismerés, így elengedhetetlen a nők edukálása a helyes önvizsgálatról, valamint a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételről.

A korai emlőrák heterogén betegség, mely általában korai stádiumban diagnosztizálható, amikor a betegség még jó eséllyel gyógyítható. Ugyanakkor az esetek körülbelül 10-15 százalékában nagy kockázata van annak, hogy az emlőrák 2-5 éven belül kiújul.