8 398,7 milliárd forintra nőtt a forgalomban lévő készpénz átlagállománya áprilisban, ez egy hónap alatt 20,7 milliárd forintos növekedést jelent – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemrég közzétett adataiból.

Ez az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 319,6 milliárd forintos emelkedést jelent, ami még 20 ezer forintosokkal számolva is közel 16 millió darab új papírpénz kibocsátását jelenti.

Mindenkinek jobb lenne a kevesebb készpénz

A készpénzállomány és -használat csökkentése minden gazdasági szereplő érdeke, éves szinten ugyanis 450 milliárd forint úszik el a költségvetésből emiatt.

Ahogy korábban írtunk róla, a magyarok fele már a bankkártyát preferálja, közel 40 százalékuk azonban inkább készpénzzel fizet. Érdekes egyébként, hogy a spanyolok, az olaszok, a japánok és a németek továbbra is nagyon ragaszkodnak a készpénzhez, náluk 80 százalék felett van a felhasználók aránya a felnőtt lakosságban – derül ki a World Cash Reportból, amely arra is rámutatott, hogy továbbra is a készpénz a legelterjedtebb fizetőeszköz az összes kontinensen.

A MÁV megsarcolja azokat, akik készpénzzel akarnak fizetni, március elsejétől az ilyen tranzakciókért 200 forintos pluszt számolnak fel a jegyárakra. Érdekes ez a döntés annak tudatában, hogy a kormánytagok inkább a kézzel fogható pénzt preferálják: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta egy interjúban, hogy „készpénz, mindig”;

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egy teljes személyiségprofilt fel lehet állítani egy emberről, ha kártyával fizet;

de még Orbán Viktor miniszterelnököt is lencsevégre kapták kezében egy köteg pénzzel.

Egy évtizede változatlan

Februárban tíz éve vezették be a két alkalommal, maximum 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvételt, amellyel bármely hazai ATM-ből vehetünk fel készpénzt. A jogszabály bevezetésének célja az volt, hogy mindenki ingyen felvehesse a bankból legalább a fizetését.

A nettó átlagkereset 2014-ben még 156 ezer forint volt, most már azonban közel 2,5-szerese, 379 800 forint. Eljárt tehát az idő az Orbán-kormány „pénzügyi rezsicsökkentésnek” nevezett kezdeményezése felett, ma már sokkal inkább csak egy hangzatos kampányszlogen.

Egy átlagember már nem tudja felvenni a havi fizetését, sőt még a minimálbért keresők sem, ugyanis még az ő nettó fizetésük is havi 177 422 forint tavaly december óta. Úgy tűnik, a jogalkotóban ez idáig fel sem merült a kérdés, hogy emelni kellene ezt az összeget.