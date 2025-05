Balatoni ingatlanától válik meg a jegybank, pedig a luxusépület nemrég készült el

A jegybank költséghatékonysági okokra hivatkozva értékesíti a tulajdonában lévő Balatonakarattyai Oktatási- és Konferenciaközpontot. Kevesebb, mint egy hete jelentették be, hogy a munkavállalók 15 százalékát is elbocsátják, amely időközben meg is történt.